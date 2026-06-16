이미지 확대 낮 최고기온이 33도를 기록하며 무더운 날씨를 보인 16일 서울 중구 명동거리에서 얇은 옷차림을 한 관광객들이 이동하고 있다. 2026.6.16 이지훈 기자

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낮 최고기온이 33도를 기록하며 무더운 날씨를 보인 16일 서울 중구 명동거리에서 얇은 옷차림을 한 관광객들이 이동하고 있다.이지훈 기자