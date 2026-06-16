사회 ‘너무 덥다’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/16/20260616500210 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-16 15:45 입력 2026-06-16 15:45 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 낮 최고기온이 33도를 기록하며 무더운 날씨를 보인 16일 서울 중구 명동거리에서 얇은 옷차림을 한 관광객들이 이동하고 있다. 2026.6.16 이지훈 기자 낮 최고기온이 33도를 기록하며 무더운 날씨를 보인 16일 서울 중구 명동거리에서 얇은 옷차림을 한 관광객들이 이동하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 16일 서울의 낮 최고기온은 몇 도였나요? 33도 36도