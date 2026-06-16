해남군 ‘1조 재정’ 적기 투입 경기부양 총력

공공부문 407개 핵심사업 집중 점검

“침체된 지역경제 견인 행정력 결집”

이미지 확대 해남군은 15일 군청 대회의실에서 ‘상반기 지방재정 신속집행 보고회’를 열고 주요 공공사업의 추진 현황과 집행 실적을 점검했다.

세줄 요약 1조426억 원 재정 신속집행 추진

집행률 낮은 407개 사업 집중 점검

지역경제 부양과 사업 연속성 확보

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

해남군이 민선 8기 임기 마무리를 앞두고 지역 경제의 선순환 구조를 구축하기 위해 대규모 재정 신속 집행에 박차를 가하고 있다. 중동 분쟁 여파 등 대외적 불확실성으로 침체된 민생 경제를 회복시키겠다는 강력한 의지가 실린 행보다.해남군은 지난 15일 군청 대회의실에서 ‘상반기 지방재정 신속집행 보고회’를 주재하고, 주요 공공 사업의 추진 현황을 대대적으로 점검했다.이번 보고회는 16개 부서, 45개 팀이 담당하는 예산 1억 원 이상 사업 중 집행률이 70%에 미치지 못하는 407개 핵심 사업을 대상으로 삼았다. 군은 사업별 추진 공정을 꼼꼼히 짚어보는 한편, 집행 과정의 병목 현상을 해소하기 위한 심도 있는 논의를 진행했다.특히 이번 점검은 민선 9기 출범을 목전에 둔 시점에서, 민선 8기 역점 사업들을 차질 없이 완수하고 사업의 연속성을 확보하는 데 방점을 뒀다.이를 위해 실무 팀장들과의 직접적인 소통을 통한 업무 연찬을 강화하고 현장의 목소리를 시책에 반영했다. 군은 그간 집행 효율을 높이기 위해 예산팀이 직접 부서를 방문해 현장 맞춤형 컨설팅을 실시하는 한편, 부군수 책임 하에 매일 집행 상황을 모니터링하며 재정 누수를 차단해 왔다.해남군의 올해 예산 규모는 본예산 9,090억 원에 추경 1,336억 원을 더해 총 1조 426억 원에 달한다.이 같은 ‘1조 원 예산 시대’의 과감한 재정 투입은 고물가·고금리로 위축된 지역 상권을 살리고, 민간 소비를 자극하는 ‘마중물’ 역할을 할 것으로 기대된다.이날 보고회를 주재한 김병성 해남부군수는 “속도감 있는 사업 추진을 통해 민선 8기를 성공적으로 마무리하는 것이 군민에 대한 도리”라고 강조하며, “전 공직자가 합심하여 민선 9기의 탄탄한 초석을 놓을 수 있도록 재정 집행에 총력을 다해달라”고 당부했다.해남 서미애 기자