지하철 6호선 안암역서 이산화탄소 유출…한때 무정차 통과

지하 1층서 이산화탄소 유출

오전 11시쯤 무정차 해제

이미지 확대 서울 성동구 서울교통공사 본사 전경. 서울교통공사 제공

세줄 요약 안암역 변전소서 이산화탄소 유출 사고 발생

양방향 열차 무정차 통과, 대피 안내 발송

유출 차단 뒤 정상 운행, 원인 조사 진행

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서울 지하철 6호선 안암역에서 이산화탄소 누출 사고가 발생해 한때 열차가 무정차 통과하는 소동이 벌어졌다. 현재는 조치가 완료돼 열차가 정상 운행 중이다.서울교통공사에 따르면 16일 오전 9시 41분쯤 지하철 6호선 안암역 지하 1층에서 변존소에서 이산화탄소가 유출됐다.공사 측은 즉시 재난안전문자를 통해 “역사 밖으로 대피 및 우회하시기 바란다”고 공지하고, 안전을 위해 안암역 양방향 열차를 무정차 통과 조치했다.이후 오전 11시 1분쯤 이산화탄소 유출이 차단되면서 무정차 통과 조치는 해제됐으며, 현재 안암역은 양방향 모두 정상 운행되고 있다.소방 당국과 서울교통공사는 정확한 가스 유출 지점과 사고 원인을 밝히기 위해 정밀 현장 조사를 진행 중이다.유규상 기자