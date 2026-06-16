세종대, 서울시 RISE 사업 평가서 ‘A+’ 최우수 등급 달성

세줄 요약 서울시 RISE 1차년도 평가 A+ 달성

산학협력·인재양성·지역문제 해결 성과

AI 콘텐츠 대학원·스튜디오 공유 주목

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세종대학교가 서울시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업 1차년도 연차평가에서 최우수 등급인 ‘A+’를 받았다고 16일 밝혔다. 이번 평가는 서울 RISE 수행 대학 28곳을 대상으로 처음 시행된 공식 성과평가다.​세종대는 사업 전략의 차별성과 체계적인 성과 관리 부문에서 높은 점수를 받았다. 특히 ▲산학협력 생태계 활성화 ▲창조산업 인재양성 ▲지역 현안 해결 ▲평생교육 고도화 등 4개 분야에서 성과지표 대부분을 목표치 이상 초과 달성했다.​주요 성과로는 ▲AI 콘텐츠 대학원 신설을 통한 실무형 인재 양성 ▲버추얼 프로덕션 스튜디오 ‘TEAM STUDIOS SEJONG’ 공유를 통한 산학협력 활성화 등이 꼽혔다. 또한 명지전문대와 컨소시엄을 맺고 은평구 지역 문제를 해결하는 등 지자체 협업에서도 두각을 나타냈다.​세종대는 2차년도 사업에서 인공지능융합연구원을 중심으로 크리에이티브 콘텐츠, 호텔관광외식, 헬스케어 등 분야별 기업협업센터(ICC) 간 융합 과제를 본격 추진할 계획이다.​엄종화 총장은 “대학과 지역사회가 협력해 만든 결실”이라며 “앞으로도 서울 지역 혁신 생태계를 선도하는 거점 대학으로서 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.박영주 기자