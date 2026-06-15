유동성 위기 JTBC… 법원에 회생절차 신청

채무불이행 후폭풍 신용등급 하향

“TV광고 시장 위축… 회사 정리 아냐”

이미지 확대 홍정도 중앙그룹 부회장이 15일 서울 마포구 중앙일보빌딩에서 열린 JTBC 등 중앙그룹 일부 계열사의 유동성 위기로 인한 회생 절차 개시 관련 입장 발표 기자회견에서 사과문을 낭독하고 있다. 2026.6.15

연합뉴스

세줄 요약 JTBC·중앙그룹 계열사 회생절차 신청

206억 차입금 만기상환 실패와 디폴트 선언

OTT 확산·광고 위축에 따른 자금 경색

2026-06-16 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중앙그룹 핵심 계열사인 JTBC를 비롯해 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙홀딩스, 중앙피앤아이가 법원에 회생 절차 개시를 신청했다.JTBC는 지난 12일 총 206억 원 규모 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 이어 불과 이틀 만에 회생 절차에 들어가게 됐다. JTBC는 “디지털과 온라인동영상서비스(OTT)를 중심으로 미디어 환경이 급변하면서 TV 방송 광고 시장이 크게 위축되는 등 대외적인 여건이 악화됐기 때문”이라고 설명했다.방송·콘텐츠 사업을 운영하는 콘텐트리중앙도 전날 서울회생법원에 회생 절차 개시와 보전처분, 포괄적 금지명령을 신청했다고 15일 금융감독원 전자공시시스템에 공시했다. 회생 절차 개시 신청으로 이날부터 유가증권시장에서 콘텐트리중앙의 주식 거래가 정지됐다. 콘텐트리중앙의 주요 자회사로 영화관을 운영하는 메가박스중앙도 같은 날 회생 절차 개시를 신청했다.지난 12일 채무불이행 선언으로 국내 신용평가사들은 일제히 JTBC의 신용등급을 하향 조정했다. NICE신용평가는 JTBC의 무보증사채 신용등급을 기존 ‘BBB/부정적’에서 ‘CCC’로 하향 조정하고, 중앙일보의 장기 신용등급도 기존 ‘BBB/부정적’에서 ‘BB-’로, 단기 신용등급은 ‘A3’에서 ‘B-’로 하향했다.중앙그룹 관계자는 “자금 경색과 유동성 위기를 극복하고 그룹의 경영 안정을 유지하기 위해 가능한 모든 방안을 모색했지만 누적된 재무 부담에 자본시장 경색이 장기화돼 부득이하게 법원에 회생 절차를 신청하게 됐다”고 밝혔다. 그러면서 “회생 절차는 회사를 정리하는 절차가 아니다”라고 덧붙였다.유용하 전문기자