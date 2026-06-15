[포토] 더위엔 물놀이

세줄 요약 전국 차차 맑아지며 최고 33도 무더위 예상

수도권 체감온도 31도 안팎, 온열질환 주의

자외선 매우높음, 남해·제주 먼바다 강풍

1 / 6 이미지 확대 서울의 낮 최고기온이 32도까지 올라가며 여름 날씨를 보인 15일 서울 종로구 광화문광장 분수에서 어린이가 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

이미지 확대 서울의 낮 최고기온이 32도까지 올라가며 여름 날씨를 보인 15일 서울 종로구 광화문광장 분수에서 어린이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

이미지 확대 서울의 낮 최고기온이 32도까지 올라가며 여름 날씨를 보인 15일 서울 종로구 광화문광장 분수에서 어린이가 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

이미지 확대 서울의 낮 최고기온이 32도까지 올라가며 여름 날씨를 보인 15일 서울 종로구 광화문광장 분수에서 어린이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

이미지 확대 서울의 낮 최고기온이 32도까지 올라가며 여름 날씨를 보인 15일 서울 종로구 광화문광장 분수에서 어린이가 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

이미지 확대 서울의 낮 최고기온이 32도까지 올라가며 여름 날씨를 보인 15일 서울 종로구 광화문광장 분수에서 어린이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

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화요일인 16일은 전국이 오전부터 차차 맑아지는 가운데 최고 33도의 무더위가 찾아오겠다.아침 최저기온은 14∼21도, 낮 최고기온은 25∼33도로 예보돼 평년보다 덥겠다.특히 수도권을 중심으로 최고 체감온도가 31도 안팎으로 오르는 곳이 있으니 온열질환 예방에 신경 써야 한다.자외선지수는 오전 9시부터 전국 대부분 지역이 ‘매우높음’ 수준이겠다.제주도 남쪽 바깥 먼바다와 남해 동부 바깥 먼바다에는 시속 30∼50㎞의 강한 바람이 불고 물결이 1.5∼3.0m로 높게 일겠으니, 항해나 조업하는 선박은 유의해야겠다.바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m로 일겠다.온라인뉴스부