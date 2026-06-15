김형철 부산시의원, 시장 선거무효 소청 제기…“투표용지 교부와 투표수 불일치”

세줄 요약
- 부산시장 선거 무효 소청 제기
- 투표용지 교부수와 투표수 불일치 주장
- 94건 318표 차이, 전면 검증 요구
국민의힘 소속 김형철 부산시의원이 부산시선거관리위원회에 부산시장 선거 무효를 구하는 소청을 제기했다. 일부 개표상황표에서 투표용지 교부수와 투표수 사이 차이가 존재하는 것으로 조사돼 검증이 필요하다는 이유에서다.
김 의원은 15일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “부산지역 일부 투표소에서 투표용지 교부수와 개표된 투표지 수 사이에 차이가 발생한 사례가 확인됐다”며 “관련 자료를 첨부해 선거소청을 제기했다”고 밝혔다.
그는 개표 참관인을 통해 확보한 개표상황표를 분석한 결과 투표용지 교부수와 투표수 간의 차이가 발생했다고 주장했다.
김 의원이 제시한 개표상황표를 보면 북구 구포제1동 관내 사전의 경우 투표용지 교부수가 3049로 기록됐지만, 투표수는 3037로 적혀 있어 12표 차이가 발생했다.
이런 식으로 투표용지 교부수와 투표수 차이가 총 94건 발생했으며, 표로 따지면 총 318표 차이가 있다는 게 그의 설명이다.
김 의원은 “일부 투표함의 개표상황표에서 이런 차이가 확인됐는데, 부산에 설치된 1120개 투표소에서 투표함 2000개 이상을 사용한 점을 고려하면 같은 문제가 추가로 발견될 가능성을 배제할 수 없다”며 “서명된 선거인명부와 실제 교부된 투표용지, 최종 개표 결과가 일치하는지 전면 검증해야 한다”고 주장했다.
부산 정철욱 기자
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