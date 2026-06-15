“1000만원 손실도, 1억 수익도 숨겼다”…부부 투자 어디까지 공유?

손실 숨긴 아내·수익 숨긴 남편 사연 화제

“돈보다 신뢰” vs “각자 자산은 개인 영역”

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이미지 확대 주식 투자 자료사진. 아이클릭아트

세줄 요약 아내, 주식 손실 1000만원 넘게 6개월 은폐

남편, 아내 몰래 투자해 1억원 수익 거둠

부부 투자 공유 범위 두고 온라인 논쟁 확산

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주식으로 1000만원 넘는 손실을 본 사실을 6개월 동안 숨긴 아내와, 아내 몰래 투자해 1억원 넘는 수익을 거둔 남편의 사연이 잇따라 화제를 모으고 있다. 투자 성과는 정반대였지만 배우자에게 이를 알리지 않았다는 공통점 때문에 온라인에서는 갑론을박이 이어지고 있다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘아내가 주식으로 1000만원 날리고 6개월 동안 숨기고 있었네요’라는 제목의 글이 올라왔다.결혼 5년 차라고 밝힌 작성자 A씨는 “부부가 서로 투자에 크게 간섭하지 않는 편”이라며 “월급은 각자 관리하고 생활비만 일정 금액을 내는 방식으로 지내고 있다”고 설명했다.그는 “아내가 주식을 하는 것도 알고 있었고, 아내 역시 제가 ETF에 투자하는 것을 알고 있었다”고 밝혔다.문제는 몇 달 전부터 시작됐다. 평소 투자 이야기를 자주 하던 아내가 어느 순간 주식 관련 이야기를 하지 않기 시작한 것이다. A씨는 단순히 시장 상황이 좋지 않아서 그런 것으로 생각했다.하지만 최근 아내는 눈물을 흘리며 “주식으로 1000만원 넘게 손실을 봤다”고 털어놨다. A씨는 “손실 자체는 투자하다 보면 있을 수 있는 일이라 이해한다”면서도 “더 놀란 것은 6개월 동안 그 사실을 숨기고 있었다는 점”이라고 했다.이어 “그동안 계속 괜찮다고 했는데 혼자 끙끙 앓고 있었다”며 “1000만원으로 끝났으니 다행이지 더 큰 금액이었다면 어땠을까 하는 생각도 들었다”고 적었다.그러면서 “지금은 충분히 대화를 나눠 정리가 된 상태”라면서도 “부부 사이에 투자 손실도 바로 공유하는 것이 맞는지, 아니면 각자 관리하는 돈이라면 굳이 이야기하지 않아도 되는지 궁금하다”고 의견을 물었다.반면 직장인 커뮤니티 리멤버에는 ‘아내에게 주식 투자 수익을 오픈하려고 합니다’라는 제목의 글이 게재됐다.작성자 B씨는 “아내 몰래 주식 투자를 했다”며 “운 좋게 코스피 상승장과 맞물려 수익이 1억원 이상 났다”고 밝혔다.그는 “아내는 제가 예금이나 적금만 하는 줄 안다”며 “보수적인 성격이라 주식 투자를 좋아하지 않는다. 수익이 났지만 몰래 투자한 사실을 어떤 식으로 말해야 할지 고민”이라고 털어놨다.이어 “비상금으로 숨길 생각은 없고 투자 사실을 알린 뒤 계속 보유하고 싶다”며 “제 돈이 곧 아내 돈이라고 생각한다. 다만 거짓말을 싫어하는 성격이라 어떻게 말해야 할지 모르겠다”고 적었다.두 사연을 접한 네티즌들의 반응은 엇갈렸다.일부는 “1000만원보다 6개월간의 거짓말이 더 큰 문제” “수익이 나도 배우자 몰래 투자한 것은 신뢰를 해치는 행동” “결과보다 과정이 중요하다”며 비판했다.반면 “각자 자산을 관리하기로 했다면 투자 역시 개인의 선택” “손실을 숨긴 아내의 두려움도 이해된다” “1억원 수익을 냈다면 오히려 칭찬받을 일 아니냐”는 반응도 나왔다.두 사례 모두 수익과 손실이라는 결과는 달랐지만 ‘배우자에게 투자 사실을 숨겼다’는 공통점 때문에 논란이 됐다. 온라인에서는 부부 간 신뢰가 우선이라는 의견과 투자 역시 개인의 영역이라는 의견이 맞서고 있다.김유민 기자