‘대한민국 최고 오지’ 경북 청송, 기본소득 날개 달고 소멸위기 넘는다

세줄 요약 농어촌 기본소득 시범사업 최종 선정

7월부터 18개월간 월 15만 원 지급

소멸 위기 대응과 지역경제 활성화

이미지 확대 15일 경북 청송군 청송읍시가지에 ‘농어촌 기본소득 시범사업’ 최종 선정을 축하하는 현수막들이 내걸려 있다. 청송군 제공

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인구 2만 3000여 명인 대한민국 최고 오지 경북 청송군이 민선 9기 출범을 앞두고 들뜨고 있다.인구 소멸 위기 극복과 지역 경제 활성화라는 두 마리 토끼를 한꺼번에 잡을 수 있는 호기를 맞았기 때문이다.청송군은 농림축산식품부가 추진하는 농어촌 기본소득 시범사업에 최종 선정됐다고 15일 밝혔다. 영양군에 이어 도내 두 번째 사례다.군은 지난 1년간 재수 끝에 이번 성과를 일궜다. 그동안 윤경희 군수를 비롯한 전 공직자가 사업 계획을 보완하고 지역 여건에 맞는 실행 전략을 마련하는 등 심혈을 쏟은 결과다.이런 성과에 힘입어 군은 민선 9기가 출범하는 7월부터 2027년 12월까지 18개월간 총사업비 657억 원을 투입해 농어촌 기본소득을 지급할 계획이다. 재원은 국비 40%, 도비 30%, 군비 30%로 마련된다.지급 대상은 청송군에 30일 이상 주민등록을 두고 주 3일 이상 실거주하는 군민이다. 대상자에게는 1인당 월 15만 원씩 카드형 지역화폐로 지급될 예정이다. 7월 준비 기간을 거쳐 8월에 첫 지급(7~8월 2개월분)된다.특히 군은 사업 효과 극대화를 위해 자체 재원을 추가 투입하는 방안도 검토하고 있다. 지급액 확대를 통해 주민 체감도를 높이고 지역 내 소비 촉진 효과를 더욱 강화한다는 구상이다.윤 군수는 “지난해 대형 산불로 지방소멸이 가속화될 것이라는 우려 속에 이번 공모 사업 선정은 의미하는 바가 매우 크다”면서 “주민과 소상공인, 농가가 함께 성장하는 기본소득 성공 모델을 만들어 가겠다”고 밝혔다.한편, 농어촌 기본소득 시범 사업이 추진 중인 경기 연천 등 전국 10개 군의 인구와 신규 가맹점은 종전보다 각각 4.7%, 13.7% 증가하면서 지역 활력에 긍정적인 효과가 나타났다.청송 김상화 기자