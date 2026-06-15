[사고] 6월 23일 한국프레스센터 ‘2026 서울신문 인구포럼’

세줄 요약 6월 23일 한국프레스센터 인구포럼 개최

저출생·고령화 대응 해법과 과제 진단

한일 전문가 참여, 실질 전략 논의

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2026-06-15 1면

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서울신문사는 오는 6월 23일(화) 저출생과 고령화라는 중대한 인구 구조 변화에 따른 사회적 과제를 진단하고 지속 가능한 해법을 모색하기 위해 ‘2026 서울신문 인구포럼’을 개최합니다. ‘인구대전환: 대한민국의 내일을 묻다’를 주제로 열리는 이번 포럼에는 한일 양국의 인구 전문가들이 참여합니다. 인구 변화라는 거대한 흐름 속에서 국가와 기업 그리고 지방자치단체가 나아가야 할 실질적인 대응 전략을 심도 있게 논의하는 공론의 장이 될 것입니다.■주제:인구대전환 : 대한민국의 내일을 묻다■일시:2026년 6월 23일(화) 10:00~17:00■장소:한국프레스센터 20층 국제회의장■주최:서울신문사■주관:한반도미래인구연구원■문의:02-2000-9365﻿, 070-4112-6298■홈페이지:http://www.spforum.kr