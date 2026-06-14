[포토] 갑자기, 소나기

세줄 요약 전국 가끔 구름 많은 날씨

제주도 오전부터 구름 많아짐

경북남서내륙·경남서부내륙 소나기

1 / 9 이미지 확대 14일 서울 서초구 반포한강공원 인근에 소나기가 내리고 있다. 2026.6.14 연합뉴스

이미지 확대 14일 서울 서초구 반포한강공원 인근에 소나기가 내리고 있다. 2026.6.14 연합뉴스

이미지 확대 14일 서울 서초구 반포한강공원 인근에서 소나기가 내리고 있다. 2026.6.14 연합뉴스

이미지 확대 14일 서울 서초구 반포한강공원 인근에서 소나기가 내리고 있다. 2026.6.14 연합뉴스

이미지 확대 14일 서울 서초구 반포한강공원 인근에 소나기가 내리고 있다. 2026.6.14 연합뉴스

이미지 확대 소나기가 내린 14일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 현수막으로 비를 피하고 있다 . 2026.6.14 연합뉴스

이미지 확대 소나기가 내린 14일 서울 종로구 광화문광장에서 한 가족이 비를 피해 달리고 있다 . 2026.6.14 연합뉴스

이미지 확대 소나기가 내린 14일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 버스정류장에서 비를 피하고 있다 . 2026.6.14

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이미지 확대 소나기가 내린 14일 서울 종로구 광화문광장에서 외국인 관광객들이 비를 맞으며 걷고 있다 . 2026.6.14

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월요일인 15일은 전국에 가끔 구름이 많은 날씨가 이어지겠다.제주도는 흐리다가 오전부터 구름이 많아지겠다.오후에는 경북남서내륙과 경남서부내륙 곳곳에 소나기가 내리겠다.예상 강수량은 경북남서내륙과 경남서부내륙이 각각 5~10㎜다.아침 최저기온은 13∼20도, 낮 최고기온은 24∼32도로 예보됐다.바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.온라인뉴스부