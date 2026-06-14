월요일 낮 최고 32도 여름 더위…경북·경남 오후 소나기

오존 농도 서울·인천·경기 ‘매우 나쁨’

주중 내내 낮 기온 30도 안팎 더위 계속

이미지 확대 지난 9일 서울 중구 명동에 위치한 한 의류매장 앞으로 양산을 쓴 시민들이 지나가고 있다. 도준석 전문기자

세줄 요약 전국 낮 최고 30도 안팎 더위 지속

경북 남서내륙·경남 서부내륙 소나기

서울·경기 남부 오존 매우 나쁨 주의

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월요일인 15일 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 안팎으로 치솟는다. 주중 내내 전국 낮 최고기온이 30도 안팎으로 치솟는 여름 더위가 이어질 전망이다.14일 기상청에 따르면 오는 15일 아침 최저기온은 13~20도, 낮 최고기온은 24~32도가 될 전망이다. 지역별 낮 최고기온은 서울 32도, 인천 30도, 광주 31도, 대구와 세종 30도, 부산 27도 등이다.영남 내륙에는 소나기가 내릴 전망이다. 경북 남서내륙과 경남 서부내륙에는 오후 중 강수량 5~10㎜의 비가 예보됐다.이날 미세먼지는 전국 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 유지한다. 오존 농도는 서울·인천·경기 남부 지역에서 ‘매우 나쁨’이 예상돼 낮 시간 외출에 주의가 필요하다.주중인 16~18일도 낮 최고기온이 32도까지 오르는 등 본격적인 여름 더위가 이어진다. 16일 아침 최저기온은 13~21도, 낮 최고기온은 24~33도로 전날보다 기온이 소폭 오른다. 수요일인 17일부터 토요일인 20일까지 낮 최고기온이 30도가 넘는 더위는 전국적으로 이어질 전망이다.김임훈 기자