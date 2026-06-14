10대 아들 보는데…남편에 흉기 들이댄 40대 여성

세줄 요약 10대 아들 앞 남편 협박·흉기 위협

TV 등 던져 손괴, 정서학대 혐의

남편의 직장동료 언급 뒤 범행 조사

이미지 확대 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

10대 아들 앞에서 남편에게 흉기를 들이댄 40대 여성이 경찰에 붙잡혔다.경기 남양주북부경찰서는 40대 여성 A씨를 특수협박 및 아동복지법 위반 등 혐의로 체포해 조사 중이라고 14일 밝혔다.A씨는 전날 오후 7시 4분쯤 남양주시 진접읍 주거지에서 남편에게 과도를 들이대며 “죽여버리겠다”고 협박하고 TV 등을 던져 손괴한 혐의를 받고 있다. 그는 또 이 모습을 본 10대 아들을 정서적으로 학대한 혐의도 받는다.A씨는 남편이 자신의 직장 동료를 마음에 들어 했다는 이유로 이같이 범행한 것으로 조사됐다.경찰은 A씨에게 접근금지, 퇴거 조치, 통신 금지 등 긴급 임시조치를 내렸다.강남주 기자