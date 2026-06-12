[포토] 안개 사이로 모습 드러낸 백두산 천지

1 / 5 이미지 확대 11일 백두산의 중국 영토 지역에서 관광객들이 백두산 정상의 천지를 관람하고 있다.

중국은 중국 명칭인 ‘창바이산’ 이름으로 백두산을 유네스코 세계지질공원에 등재했다. 2026.6.12

사진공동취재단

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중국은 중국 명칭인 ‘창바이산’ 이름으로 백두산을 유네스코 세계지질공원에 등재했다. 2026.6.12

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중국은 중국 명칭인 ‘창바이산’ 이름으로 백두산을 유네스코 세계지질공원에 등재했다. 2026.6.12

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11일 백두산의 중국 영토 지역에서 관광객들이 백두산 정상의 천지를 관람하고 있다.중국은 중국 명칭인 ‘창바이산’ 이름으로 백두산을 유네스코 세계지질공원에 등재했다.온라인뉴스부