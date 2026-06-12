사회 [포토] 안개 사이로 모습 드러낸 백두산 천지 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/12/20260612800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-12 11:26 입력 2026-06-12 11:26 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 11일 백두산의 중국 영토 지역에서 관광객들이 백두산 정상의 천지를 관람하고 있다.중국은 중국 명칭인 ‘창바이산’ 이름으로 백두산을 유네스코 세계지질공원에 등재했다. 2026.6.12 사진공동취재단 이미지 확대 11일 백두산의 중국 영토 지역에서 관광객들이 백두산 정상의 천지를 관람하고 있다.중국은 중국 명칭인 ‘창바이산’ 이름으로 백두산을 유네스코 세계지질공원에 등재했다. 2026.6.12 사진공동취재단 이미지 확대 11일 백두산의 중국 영토 지역에서 관광객들이 백두산 정상의 천지를 관람하고 있다.중국은 중국 명칭인 ‘창바이산’ 이름으로 백두산을 유네스코 세계지질공원에 등재했다. 2026.6.12 사진공동취재단 이미지 확대 11일 백두산의 중국 영토 지역에서 관광객들이 백두산 정상의 천지를 관람하고 있다.중국은 중국 명칭인 ‘창바이산’ 이름으로 백두산을 유네스코 세계지질공원에 등재했다. 2026.6.12 사진공동취재단 이미지 확대 11일 백두산의 중국 영토 지역에서 관광객들이 백두산 정상의 천지를 관람하고 있다. 중국은 중국 명칭인 ‘창바이산’ 이름으로 백두산을 유네스코 세계지질공원에 등재했다. 2026.6.12 사진공동취재단 11일 백두산의 중국 영토 지역에서 관광객들이 백두산 정상의 천지를 관람하고 있다. 중국은 중국 명칭인 ‘창바이산’ 이름으로 백두산을 유네스코 세계지질공원에 등재했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 중국이 백두산을 유네스코에 등재할 때 사용한 명칭은? 백두산 창바이산