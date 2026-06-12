‘슈퍼마켓 업주 강도살인’ 40대 중국동포, 한달 전에도 같은 점포서 돈 훔쳐

세줄 요약 70대 업주 살해 뒤 현금 70만원 강탈

한 달 전 같은 점포서 200만원 절도

토요일 현금 많아 범행 노린 정황

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70대 슈퍼마켓 업주를 살해하고 현금을 빼앗은 40대 중국동포가 구속 상태로 검찰에 송치됐다. 그는 한 달 전에도 같은 슈퍼마켓에서 현금을 훔쳤던 사실이 수사 과정에서 드러났다.인천 미추홀경찰서는 강도살인 혐의로 구속된 중국 국적의 동포 40대 A씨에 대해 절도 혐의를 추가해 검찰에 송치했다고 12일 밝혔다.A씨는 지난 6일 오후 9시쯤 인천 미추홀구 도화동의 한 슈퍼마켓에서 업주인 70대 남성 B씨를 둔기로 때려 살해한 뒤 현금 70만원을 빼앗아 도주한 혐의를 받고 있다. 그는 범행 약 1시간 전부터 슈퍼마켓 주위를 맴돌며 기회를 엿본 것으로 조사됐다.A씨는 지난달 9일 오후 9시쯤에도 같은 슈퍼마켓에서 현금 200여만원을 훔친 혐의도 받는다. 당시 경찰이 수사에 나섰으나 용의자 신원을 특정하지 못했다.경찰은 A씨가 로또복권을 판매하는 해당 슈퍼마켓이 토요일 현금보유량이 많다는 점을 노리고 범행한 것으로 보고 있다. A씨가 범행을 저지른 지난달 9일과 이달 6일은 모두 토요일이었다.강남주 기자