“치즈·레드푸드·발효미생물…” 특화산업이 전북 동부권에 활력 불어넣었다

세줄 요약 동부권 특화산업 실적평가 상위권 차지

임실 치즈·장수 레드푸드·순창 발효미생물 성과

매출·관광객 증가로 균형발전 효과 확인

이미지 확대 임실N치즈축제. 임실군 제공

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전북 내 지역 균형발전을 위해 추진한 동부권 특화산업이 점차 성과를 내기 시작했다.13일 전북도에 따르면 ‘2026 동부권 발전사업 실적평가’에서 임실군이 1위, 장수군이 2위, 순창군이 3위를 차지했다.도는 지난해 남원·진안·무주·장수·임실·순창 등 6개 시군의 17개 사업에 총 360억원을 투입했다.임실 치즈, 장수 레드푸드, 순창 발효미생물 등 지역 강점을 살린 식품산업과 관광자원을 연계했다.그 결과 특화산업이 매출·관광 성과로 이어진 것을 확인했다.임실군은 ‘임실치즈식품클러스터 육성사업’으로 지난해 매출 470억원을 기록했다. 또한 방문객만 60만명에 달하며 전국 대표 치즈산업 도시의 경쟁력을 입증했다.장수군은 ‘누리파크 농촌관광 활성화 사업’과 ‘레드푸드 융복합 클러스터 구축사업’ 등을 추진했다. 동물카라반 등을 도입한 누리파크는 가족 단위 체류형 관광지로 자리 잡으며 방문객이 2021년보다 8배 늘었다.순창군 ‘발효미생물산업 클러스터 고도화사업’은 해마다 큰 폭의 성장세를 보였다. 지난해 매출 18억 4000만원을 기록하며 목표를 182.8% 초과했다.도는 평가 결과에 따라 임실 6억원, 장수 4억원, 순창 2억원 등 총 12억원의 인센티브를 지원할 계획이다.노홍석 전북도 행정부지사는 “그동안 동부권의 특화산업 육성과 관광 기반 확충, 맞춤형 지원을 꾸준히 펼치며 성장의 토대를 마련해 왔다”며 “앞으로도 지역 특성과 자원에 맞는 발전 전략으로 도민이 체감하는 균형발전 성과를 만들겠다”고 말했다.설정욱 기자