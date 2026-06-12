세종 청년 행정 인턴 21명 선발…7월 4주간 근무

주 5일 하루 6시간, 시청과 사업소 등 근무

이미지 확대 세종시 전경. 서울신문 DB

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세종시는 12일 청년에게 공직 체험 기회를 제공하기 위한 청년 행정 인턴을 선발한다고 밝혔다.청년 행정 인턴은 국가유공자와 사회취약계층, 일정 자격을 갖춘 우선 선발 8명과 일반 선발 13명 등 총 21명을 선발한다. 근무 기간은 내달 6~31일까지 4주간이며 시청과 사업소, 각 읍·면·동, 출자·출연기관 등 부서 특성에 맞춰 행정·현장 업무에 배치할 예정이다. 근무 시간은 주 5일 하루 6시간(오전 9시∼오후 4시)이며 부서 여건에 따라 일부 조정될 수 있다. 보수는 만근 기준 주휴수당을 포함해 약 174만원이고, 결근·조퇴·외출 등 사유 발생 시 근무 일수(시간)에 따라 변동된다.신청은 15~21일까지 시 누리집(sejong.go.kr)에서 접수한다. 신청 자격은 공고일(6월 15일) 기준 세종에 주민등록 된 19세 이상 39세 이하 청년 또는 세종에 있는 대학에 재학 중인 학생이다. 특히 올해부터 행정 인턴은 지원자가 희망 부서를 1∼3순위까지 지정하면 부서 수요와 신청 현황을 검토해 배치할 예정이다. 최종 합격자는 24일 시 누리집에서 확인할 수 있다.세종 박승기 기자