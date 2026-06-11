인천 송도서 사람 다리 추정 물체 발견…경찰, 수사

세줄 요약 송도 생활자원회수센터서 인체 추정 물체 발견

재활용 분류 작업 중 직원이 발견해 112 신고

경찰, 수사본부 편성해 범죄 연관성 확인 착수

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인천에서 사람 다리로 추정되는 물체가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.11일 인천 연수경찰서에 따르면 전날 오후 2시 28분쯤 인천 연수구 송도동 생활자원 회수센터에서 인체 일부분으로 추정되는 물체가 발견됐다.이 센터 직원은 재활용 쓰레기 분류 작업을 하던 중 이 물체를 발견하고 112에 신고했다. 경찰은 해당 물체가 사람 다리일 것으로 추정했다.경찰은 범죄 관련성 여부를 확인하기 위해 연수경찰서 서장을 수사본부장으로 하는 수사본부를 편성했다. 수사본부는 형사과장과 강력팀을 중심으로, 인천경찰청 광역수사대 지원 인력을 포함해 총 64명 규모다.경찰은 발견된 사람 다리 추정 물체를 국립과학수사연구원에 보내 부검과 유전자 분석을 의뢰하는 한편, 생활자원센터 인근에 대한 탐문 및 폐쇄회로(CC)TV를 확인하고 있다.강남주 기자