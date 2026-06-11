인천 재활용센터서 사람 다리 발견…“어린 학생 가능성”

쓰레기 분류 중 시신 일부 나와

경찰, 학교 장기결석자 파악 중

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

세줄 요약 송도동 회수센터서 사람 다리 추정 물체 발견

경찰, 인체 조직 판단 뒤 수사본부 구성

어린 학생 가능성 두고 학교 결석자 확인

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인천에서 시신 일부로 추정되는 물체가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.11일 인천 연수경찰서에 따르면 전날 오후 2시 28분쯤 인천시 연수구 송도동 생활자원회수센터에서 사람의 한쪽 다리로 추정되는 물체가 발견됐다는 신고가 경찰에 접수됐다.신고자는 재활용쓰레기 분류 작업 중 해당 물체를 발견한 것으로 전해졌다.경찰은 유전자 분석을 거쳐 발견된 물체가 인체 조직인 것으로 보고 있으며, 범죄 관련성을 확인하기 위해 수사본부를 꾸렸다.수사본부장은 배석환 연수경찰서장이 맡았으며, 형사과뿐만 아니라 인천경찰청 광역수사대도 수사본부에 포함됐다.경찰은 국립과학수사연구원에 사체 부검과 유전자 분석을 의뢰했으며, 재활용쓰레기 수거 지역 주변을 탐문하면서 폐쇄회로(CC)TV를 확인하고 있다.경찰은 발견된 발의 크기를 토대로 사망자가 어린 학생일 가능성이 높은 것으로 보고, 인천지역 학교에 공문을 보내 장기 결석자가 있는지 파악하고 있다.권윤희 기자