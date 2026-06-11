‘호랑이숲’ 확장…백두산 호랑이 ‘미령’ 7월 공개

백두대간수목원, 동물 복지와 자연환경 강화

이미지 확대 내달 관람객과 만날 준비 중인 백두산 호랑이 ‘미령’. 국립백두대간수목원 제공

세줄 요약 호랑이숲 925㎡ 방사장 추가 조성

공사 기간 22일까지 운영 일시 중단

백두산 호랑이 미령 7월 공개 예정

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국립백두대간수목원에 조성된 호랑이숲이 확장된다.산림청 산하 한국수목원정원관리원은 11일 백두산 호랑이의 생태환경 개선을 위해 백두대간수목원 호랑이숲 내 방사장을 추가 조성한다고 밝혔다. 2017년 조성된 호랑이숲 내 방사장은 3.8㏊ 규모로 대방사장과 소방사장 2개 공간으로 나뉘어 있다. 추가 조성될 925㎡ 규모의 방사장은 호랑이의 행동 지원 시설과 자연 친화적 구조물을 조성할 예정이다. 공사 기간 발생하는 소음으로 인한 동물 보호와 관람객 안전을 위해 22일까지 호랑이숲 운영이 일시 중단된다.방사장 확장은 호랑이의 환경 적응과 활동 반경 확대를 위한 조치다. 추가 방사장이 마련되면 지난해 10월 새로 도입한 백두산 호랑이 ‘미령’이를 7월 중 공개할 예정이다.호랑이숲의 운영 및 호랑이 미령의 공개 관련 일정은 국립백두대간수목원 누리집(www.bdna.or.kr)에서 확인할 수 있다.이규명 국립백두대간수목원장은 “방사장 확장을 통해 호랑이가 안정적이고 자연에 가까운 환경에서 생활할 수 있게 됐다”며 “동물 복지와 안전한 관람 수준을 높이는 데 노력하겠다”라고 밝혔다.대전 박승기 기자