명품 ‘고창수박’ 출하 시작…본격 여름맞이 시동

세줄 요약 고창 명품수박 첫 출하식 개최

올해 총 51만 덩이 전국 공급

지리적표시제 등록·품질 관리 강화

이미지 확대 ‘2026년 고창 명품수박 첫 출하식. 고창군 제공

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전국 최고 품질과 당도를 자랑하는 ‘고창수박’이 본격적인 출하에 들어가며 전국 소비자 입맛 공략에 나섰다.전북 고창군은 11일 대성농협에서 심덕섭 고창군수와 수박 농가 등이 참석한 가운데 ‘2026년 고창 명품수박 첫 출하식’을 개최했다고 밝혔다.올해 고창수박은 대성농협 명품수박 공선출하회에서 연간 20만 덩이, 선운산농협 공선출하회 연간 31만 덩이 등 총 51만 덩이가 출하될 예정이다.이날 첫선을 보인 고창수박은 대형 유통업체인 롯데마트를 비롯해 서울 가락시장 등 전국의 주요 도매시장으로 공급돼 전국의 소비자들과 만날 예정이다.고창수박은 지난 2024년 농림축산식품부 지리적표시제(GI) 116호로 공식 등록됐다.고창수박은 청정 해풍과 풍부한 일조량, 미네랄이 풍부한 황토 등 천혜의 자연환경 속에서 재배돼 아삭한 식감과 독보적인 당도를 자랑한다.농가들의 숙련된 재배 노하우에 농협의 체계적인 품질 관리가 더해져 매년 프리미엄 수박 시장에서 최고의 평가를 받고 있다.심덕섭 군수는 “앞으로도 고창수박이 전국 최고의 명성을 유지할 수 있도록 엄격한 품질 관리 시스템을 구축하고, 농가들이 안심하고 농사에만 전념할 수 있도록 판로 개척과 행정적 뒷받침에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.설정욱 기자