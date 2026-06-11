매크로로 아이돌·야구 티켓 ‘싹쓸이’…2억 5000만원 챙긴 30대 체포

매크로 이용 콘서트·야구장 티켓 구입…최대 14배 웃돈 받아

광주 경찰, 범죄 수익금 2억 5000만 원 기소 전 추징보전 신청

이미지 확대 광주경찰청 전경

세줄 요약 매크로·타인계정 44개로 티켓 1642장 대량 예매

아이돌 콘서트·프로야구 암표로 최고 14배 되팔이

6억2800만원 매출, 부당이득 2억5000만원 적발

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매크로(자동 입력 반복) 프로그램을 이용해 인기 아이돌 콘서트와 프로야구 경기 티켓을 대량으로 사들인 뒤, 최대 14배의 웃돈을 붙여 되판 30대가 경찰에 붙잡혔다.광주경찰청은 공연법 및 국민체육진흥법 위반, 업무방해, 정보통신망법 위반 혐의로 30대 A씨를 불구속 입건해 지난 5일 검찰에 송치했다고 11일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 2023년 7월부터 올해 3월까지 타인의 계정 44개를 동원했다. 그는 매크로 프로그램을 직접 사용하거나 예매 전문 대리업자까지 끌어들이는 방식으로 유명 콘서트와 야구 경기 티켓 등 총 1642장을 쓸어 담았다.이렇게 확보한 티켓은 암표 거래 사이트에서 팔려 나갔다. A씨는 정가의 2배에서 최고 14배에 달하는 프리미엄을 붙여 판매했으며, 이를 통해 총 6억 2800만원 상당의 매출을 올린 것으로 드러났다. 이 중 그가 순수하게 챙긴 부당 이득만 약 2억 5000만원에 달한다.경찰은 A씨가 범죄로 얻은 수익금 2억 5000만원에 대해 기소 전 추징보전을 신청해 환수 조치에 착수했다. 추징보전은 범죄 피의자가 확정판결을 받기 전 재산을 은닉하거나 처분하지 못하도록 묶어 두는 절차다.경찰 관계자는 “공연이나 프로야구 티켓 예매 시 매크로 프로그램을 사용하는 행위는 시장 질서를 교란하는 명백한 불법”이라며 “암표 없는 건전한 문화·스포츠 관람 환경을 만들기 위해 앞으로도 위법 행위를 끝까지 추적해 엄정 대응하겠다”고 강조했다.임형주 기자