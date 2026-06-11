강기정 시장, 중국서 정율성 가족과 면담…‘판다관’ 시찰도

광주시 대표단, 딸·손자와 만나 정율성음악제 영상·포럼 자료집 전달

베이징 동물원 ‘판다관’ 찾아 사육환경·관리시설·운영 노하우 등 시찰

이미지 확대 강기정 광주시장 등 광주시 대표단이 9일 중국 베이징에서 정율성의 딸 정소제 여사를 만나 기념사업과 관련해 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 공동취재단 제공

이미지 확대 강기정 광주시장을 포함한 광주시 대표단이 9일 중국 베이징동물원 ‘판다관’을 찾아 사육현황을 살펴보고 있다. 공동취재단 제공

세줄 요약 정율성 가족 면담, 문화교류 협력 논의

악보·연보 기증, 광주 자료도 상호 전달

베이징동물원 판다관 시찰, 입식 검토

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강기정 시장을 비롯한 광주시 대표단이 중국에서 정율성 선생의 가족을 만나 문화교류 및 협력 방안을 논의했다.11일 광주시에 따르면, 대표단은 지난 9일(현지 시각) 중국 베이징에서 정율성 선생의 딸 정소제 여사와 손자 검봉씨를 만나 정율성의 생애와 음악 활동, 한중 문화교류 활동 등에 관해 이야기를 나눴다.정 여사는 한중우호협회 이사이자 중국음악가협회 회원으로 활동 중이며, 정율성 선생 기념사업을 통해 한중 문화예술 협력의 가교 역할을 수행하고 있다.손자인 검봉씨는 정율성음악기획단 문화기획가로, 한중 청소년 교류와 정율성 기념사업 실무를 주도하고 있다.정 여사는 이날 만남에서 정율성 선생이 작곡한 ‘3·1 행진곡’ 악보 복제본, 정율성 연보를 광주시에 기증했다. 광주시는 한국에서 개최했던 정율성음악제 영상과 학술 포럼 자료집 등을 유족에게 전달했다.정 여사는 “정율성 선생의 음악과 삶의 가치를 기억하고 계승하기 위한 광주시의 노력에 깊이 감사드린다”며 “아버지를 존경하는 많은 중국인과 함께 다시 한번 광주를 방문할 수 있길 희망한다”고 말했다.강 시장은 “광주는 정율성 선생의 고향으로서 선생의 음악과 정신이 한중 우호·교류의 자산으로 계승되기를 희망한다. 가까운 시일 안에 광주를 방문해 주시길 바란다”고 화답했다.광주시 대표단은 이날 베이징동물원 ‘판다관’을 찾아 판다 사육환경과 관리시설 등을 살펴봤다.1906년 설립된 베이징동물원은 120년 역사를 지닌 중국 최초 현대식 동물원으로, 판다를 포함해 약 400종, 5000여 마리의 희귀 야생동물을 보유하고 있다. 특히 판다관은 판다 보전·사육·연구 기능을 수행하는 핵심 공간이자 동물원 내 가장 인기 있는 구역으로 꼽힌다.대표단은 광주 우치동물원의 판다 입식 추진과 관련해 판다 사육환경과 운영 노하우 등을 살펴보고, 판다를 활용한 생태문화관광 콘텐츠 개발 및 도시브랜드 가치 제고 사례를 벤치마킹하기 위해 이날 판다관을 방문했다.현장 설명에 나선 루옌핑 베이징동물원 부원장은 “연간 방문객은 900여만명에 달하고, 방문객 10명 중 7~8명은 판다관을 찾는다”며 “동물원 내 판다 기념품 판매점도 연간 상당한 수익을 창출하는 등 판다는 관람객 유치뿐 아니라 관광 및 지역경제 활성화에도 큰 역할을 하고 있다”고 설명했다.현재 베이징동물원 판다관에는 판다 10마리가 사육되고 있다. 이중 상시 공개되는 판다는 5마리로, 판다 사육을 위해서 전담 수의사 4명과 사육사 18명이 근무하고 있다.광주시는 이번 시찰을 통해 판다 사육 및 운영에 필요한 인력·시설 기준과 관리체계를 확인하는 한편, 판다를 활용한 관광 활성화 및 도시브랜드 제고 방안 등을 종합적으로 검토할 계획이다.광주 홍행기 기자