부산 강서구 교량 건설 현장서 구조물 붕괴…작업자 2명 부상

세줄 요약 부산 강서구 교량 현장 거더 연쇄 붕괴

작업자 2명 부상, 병원 이송

경찰, 설치 과정 포함 원인 조사

이미지 확대 11일 붕괴 사고가 발생한 부산 강서구 에코델티시티 내 교량 건설 현장. 부산소방재난본부 제공

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11일 오전 8시 42분쯤 부산 강서구 에코델타시티 3단계 3공구 교량 시공 현장에서 거더 10여 개가 연쇄적으로 무너지는 사고가 일어났다.거더는 교각 위 상판을 지지하고 하중을 분산하는 보를 말한다.이 사고로 작업자인 40대 A씨와 60대 B씨가 다쳐 병원으로 이송됐다. A씨는 다리에 골절상을 입었으며, B씨는 허리에 통증을 호소하고 있다. 두 사람 모두 생명에 지장은 없는 상태다.이날 사고는 거더를 설치하는 과정에서 일어난 것으로 알려졌다.경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.부산 정철욱 기자