‘태권도·반디랜드·와인동굴…’ 초가성비 무주 태권스테이 여행상품 출시

세줄 요약 태권도원 연계 초가성비 여행상품 출시

1인 5만9900원, 숙박·식사·체험 포함

무주 반디랜드·와인동굴 등 관광 연계

이미지 확대 태권스테이 출시. 태권도진행재단 제공

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태권도원을 비롯해 전북 무주군 대표 여행지를 즐길 수 있는 상품이 출시됐다.태권도진흥재단은 초가성비 태권도 여행 상품인 태권스테이를 1인 5만 9900원에 판매한다고 11일 밝혔다.태권스테이는 지난해 7만 1000여 명이 참가했고 만족도 4.7점(5점 만점)을 거둔 인기 여행 상품이다.올해 업그레이드 된 태권스테이는 주말을 중심으로 운영한다.기본 프로그램인 ‘아이와 함께’ 참가 비용은 1인 5만 9900원으로 3인 가족 기준 10만원대 가격으로 책정됐다.프로그램은 태권도원에서의 숙박과 2번의 식사, 태권도 등 체험 프로그램 2종, 태권도원 상설 공연 관람으로 구성됐다.태권스테이 1일 차에는 참가자 전원이 태권도복을 입고 발차기와 자기방어 등 ‘태권도 기본자세’와 가족 운동회 개념의 ‘공동체 놀이’를 즐기고, 2일 차에는 태권도원 상설 공연 관람 후 무주 지역 관광을 자율적으로 할 수 있다.재단은 당일 상품인 ‘물놀이 이벤트’ 등 다양한 프로그램도 만들어 태권스테이를 운영할 예정이다.태권스테이는 오는 20일부터 운영한다. 예약은 ‘네이버 스토어-소속패스’ 등에서 가능하다.또한 ‘무주 반디 여행권’도 태권스테이 예약 창에서 1만원에 구매해 모노레일과 체험관 등을 이용할 수 있다.태권도원 인근 무주 반디랜드(곤충박물관, 천문과학관), 무주목재문화체험장, 머루와인동굴 등 관광 자원도 저렴한 가격에 만날 수 있다.김중헌 재단 이사장은 “2026 한국 관광 100선인 태권도원에서 색다른 태권도 관광과 휴식을 즐기기 바란다”라며 “큰 비용을 들이지 않으면서도 만족할 수 있는 최고의 여행 상품에 많은 분이 함께해 주시기를 기원한다”라고 말했다.설정욱 기자