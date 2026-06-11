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경찰 ‘투표용지 부족’ 중앙선관위·지역선관위 등 7곳 압수수색

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하승연 기자
수정 2026-06-11 09:07
입력 2026-06-11 08:56
세줄 요약
  • 투표용지 부족 사태 8일 만에 압수수색 착수
  • 중앙선관위와 지역선관위 7곳 동시 수색
  • 공직선거법 위반·직무유기 혐의 적용
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선관위, ‘투표용지 부족 사태’ 진상규명위 활동 돌입
선관위, ‘투표용지 부족 사태’ 진상규명위 활동 돌입 투표용지 부족 사태 진상규명위원회 첫 회의가 10일 제1차 회의를 열고 본격적인 활동에 돌입한다. 진상규명위는 제9회 전국동시지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태 원인 및 책임 규명 등에 대해 논의할 예정이다. 사진은 이날 경기 과천시 중앙선거관리위원회 과천청사 모습. 2026.06.10. 뉴시스


투표용지 부족 사태가 발생한 지 8일 만에 경찰이 중앙선거관리위원회와 지역선거관리위원회 등에 대한 압수수색에 나섰다.

서울경찰청 광역수사대는 11일 오전 9시부터 과천 중앙선관위와 투표용지 부족 사태가 발생한 송파, 서초, 강남, 광진, 동작구 등 지역선관위 사무실에 대해 공직선거관리법 위반, 직무유기 등 혐의로 압수수색을 진행 중이다.

경찰은 이번 압수수색에 광역수사대 소속 경찰과 국가수사본부, 서울청 디지털포렌식 요원 등 100여명을 투입했다.

투표용지 부족 사태의 진상규명을 위해 꾸려진 검경 합동수사본부 검사 3명과 수사관 등 10여명도 압수수색에 투입됐다.



경찰은 “오늘 압수수색을 통해 국민의 참정권 침해를 야기한 원인 규명 등 사건의 실체적 진실을 발견하기 위한 증거를 확보하는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.

하승연 기자
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