혼자가 더 편한 돌싱녀들… “꼭 재혼해야” 6%뿐

돌봄 등 부담에 결혼 제도 복귀 꺼려

이혼 거부감도 16년 만에 32%P 하락

세줄 요약 여성 재혼 당위감 16년 만에 급감

재혼은 필수 아닌 선택 인식 확산

경제적 독립·돌봄 부담 회피 배경

2026-06-11 10면

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여성들 사이에서 ‘재혼은 해야 한다’는 인식이 16년 만에 3분의 1 수준으로 쪼그라들었다. 2008년 재혼을 해야 한다고 답한 여성은 18.9%였지만 2024년에는 6.1%에 그쳤다. 같은 기간 남성은 26.8%에서 10.6%로 줄었다. 남녀 모두 재혼 당위감이 약해졌지만 여성의 감소 폭이 더 컸다.10일 한국보건사회연구원이 국가데이터처 사회조사를 분석해 발간한 ‘인구동태 및 합계출산율 변화 분석 연구’ 보고서에 따르면, 재혼을 ‘해야 한다’고 본 비율은 2008년 22.7%에서 2024년 8.4%로 한 자릿수까지 떨어졌다. 반면 ‘해도 좋고 하지 않아도 좋다’는 응답은 같은 기간 55.0%에서 67.0%로 늘었다. 결혼 제도로의 복귀를 필수가 아닌 선택으로 여기는 중립적 태도가 주류가 된 셈이다.연구진은 이 같은 ‘재혼 패싱’ 흐름의 배경으로 여성의 경제적·사회적 지위 향상을 꼽았다. 경제적 독립 역량을 갖춘 여성들이 늘면서 가사나 돌봄 부담을 다시 안아야 하는 결혼 제도로 복귀하기보다 홀로 사는 삶을 유지하는 실리적 선택을 내리는 것으로 풀이된다.실제 혼인에서도 최근 재혼 비중은 한풀 꺾였다. 아내가 재혼인 비중은 2021년 18.5%에서 2024년 15.4%로 낮아졌고, 남편이 재혼인 비중도 2022~2023년 16.3%에서 2024년 14.1%로 떨어졌다. 부부 모두 재혼인 비중 역시 2021년 12.4%에서 2024년 10.4%로 줄었다.이혼 자체를 부정적으로 바라보는 인식도 약해졌다. 이혼을 ‘해서는 안 된다’고 답한 비율은 2008년 58.6%에서 2024년 26.6%로 32.0% 포인트 감소했다. 결혼 관계를 끝내는 데 대한 거부감은 낮아지고, 다시 결혼해야 한다는 당위감도 함께 약해진 것이다.세종 이현정 기자