‘잠실 개표소 봉쇄 시위’로 아시안게임 준비 차질…체육회 “협조 필요”

세줄 요약 잠실 개표소 봉쇄 시위로 체육회 업무 차질

입주 단체 출입 제한, 서류·OTP 반출 막힘

아시안게임 준비와 자격검정 운영 우려

이미지 확대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 ‘개표소 봉쇄 시위’가 이어진 10일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 시위대가 경기장에 입주한 체육단체 직원들의 출입 허용 여부와 관련해 의견을 나누고 있다. 연합뉴스

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대한체육회가 최근 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 이어지는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’에 대해 시위대에 협조를 요청했다.체육회는 10일 보도자료를 내고 “현재 해당 시설에 다수의 대한체육회 회원종목단체가 입주해 국제대회 개최 및 참가 준비, 국내대회 운영, 지도자 자격 업무, 각종 행정업무 등을 수행하고 있다”면서 “일부 단체에서 국제 업무와 대회 운영 준비에 차질을 빚고 있다”고 밝혔다.6·3 전국동시지방선거 이후 투표용지 부족 사태가 드러나면서 핸드볼경기장 일대에 재선거를 요구하는 시위가 계속되고 있다. 이에 따라 경기장 내 입주한 회원종목단체들의 사무실 출입도 제한되고 있다. 단체들은 업무에 필요한 서류와 금융 이체용 일회용 비밀번호 생성기(OTP), 각종 경기 용품 및 비품을 활용하지 못하는 상황이다.체육회는 “집회와 시위의 자유는 헌법상 보장된 국민의 기본권으로 이를 존중하며, 관련 사안에 대해 어떠한 정치적 입장도 없다”면서도 “다가오는 아시안게임 대비 국가대표 훈련 지원과 70여 개 종목 이상의 체육지도자 실기·구술 자격검정 등 중요 행정 서비스가 마비될 위기”라고 우려했다.이어 “체육단체의 정상적인 업무 수행을 위해 최소한의 행정 물품이라도 반출할 수 있는 여건이 조속히 확보되어야 한다”고 호소했다. 체육회는 이와 관련 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 경찰 등 관계 기관과 긴밀히 협력해 대책을 마련하고 상황을 지속해 점검해 나갈 계획이라고 덧붙였다.김기중 기자