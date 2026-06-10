“참정권 침해 규탄한다” 연세대학교에서 열린 시국선언

“40대가 10살 성폭력 했는데 조사 안 해…11살 살해로 이어졌다” 프랑스 ‘발칵’

“울어도 퍽” 생일케이크에 아이 얼굴 처박은 여성…“아동학대” 日 공분

“내가 날 찍었는데 0표?”…재개표 요구한 英 후보의 결말

‘재혼’ 서인영 “남자친구는 초혼”… “만난 첫날 키스·사진보다 실물이 나아” 솔직 고백

별거 중 유부남과 열애…‘불륜 의혹’ 커플 결국 이렇게 됐다

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

유규상 기자 문밖 나서 도전해보고, 정원 그려보고…삶의 활력 ‘이곳’서 충전하세요

김주연 기자 박종철 열사, 그리고 도시빈민·고시촌을 기억하는 길

글·사진 박상준 여행작가 세월을 품은 절집… 속세는 지워지고 산세만이 남았다

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

글·사진 박성국 문화체육부 기자 “1분 뛰면 1시간 걷는 효과”… 의사들이 러닝에 푹 빠진 이유

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 시의 뮤즈여, 용서해다오… 먹고 살려고 쓴 글에도 내 피가 어려있으니

오경진의 폐허에서 무한으로

도쿄 명희진 특파원 “잘나가던 신도시도 늙는다”… 78년 만에 사람 빠진 日요코하마

유용하 과학전문기자 독감 치료제 타미플루가 치매 막는다고?

반영윤 기자·이지 수습기자 투표용지 부족 사태에 대학가로 번지는 ‘참정권 침해’ 규탄 목소리

강윤혁·박효준 기자 젠슨 황이 눈독 들이는 ‘K-피지컬AI’… 생태계 지원 법안 속도 낼까

정연호 기자 방에 시신 두고 그녀들은 해수욕장으로… 구미 20대 여성 집단폭행 살인

듣는 그날의 사건현장

박소연·황인주 기자 “심의·보고 하세월” “투자보다 대출 선호”… 생산금융 딜레마

글·사진 도쿄 명희진 특파원 “AI, 도구 넘어 ‘창작의 시대’…인간의 설계·선택에 달렸다”

이범수 기자 야쿠르트 ‘한 병의 진심’…고 윤병덕 회장이 일궈낸 유산균 국산화 시대

김경두 기자 “18억 넘어도 절세 가능”…부부 공동명의 1주택, 과세특례 신청이 꿀팁

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

유용하 과학전문기자 코알라 개체수 급감, 사람 탓 아니었다

이주원 기자 李도 인정한 ‘현실적 필요성’…한일 군수지원협정이 뭐길래

하종민 기자 “전례 없는 강등” vs “정당한 인사”…정유미 검사장 불복 소송 1심 관전포인트는?

권훈 문화체육부 전문기자 서교림에게 “하던 대로 하자”…그는 24번째 트로피 맛봤다

민주주의 망치는 선관위

세종 강주리 기자 ‘만년 적자’ 대일본 수출, 올해는 판 뒤집히나

[공직자의 창] 녹조 번성 시대, 어떻게 대응할 것인가 / 금한승 기후에너지환경부 제1차관

[세종로의 아침] 피할 순 없어도 줄일 수는 있다 / 유용하 문화체육부 과학전문기자

[서울광장] 6·3 이후 쿠오바디스: 공소취소는? 장동혁은? / 박성원 논설위원

[기고] 143만 다제약물 노인, 퇴원 후 연계가 살린다 / 백진희 서울대학교병원 약제부장

[이광호의 어찌보면] 무가치함을 다르게 말하기, ‘모자무싸’가 묻는 것 / 이광호 문학과지성사 대표

[김민정의 일러두기] 끝과 끝끝내 / 김민정 시인·난다출판사 대표

[길섶에서] 매실이 가기 전에 / 황수정 논설실장

[씨줄날줄] ‘전쟁 특수’ 평양에도 간편결제 / 홍희경 논설위원

[김상연 칼럼] 유승민, 안철수가 경기지사에 나왔다면 / 김상연 수석논설위원

연세대학교에서 열린 시국선언의 주제는?

기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!

10일 서울 서대문구 연세대학교에서 열린 투표용지 부족 사태 관련 시국선언에서 한 참석자가 참정권 침해를 규탄하는 내용의 피켓을 들고 있다.이지훈 기자

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