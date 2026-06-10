사회 “참정권 침해 규탄한다” 연세대학교에서 열린 시국선언 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/10/20260610500273 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-10 18:57 입력 2026-06-10 18:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 10일 서울 서대문구 연세대학교에서 열린 투표용지 부족 사태 관련 시국선언에서 한 참석자가 참정권 침해를 규탄하는 내용의 피켓을 들고 있다. 2026.6.10 이지훈 기자 10일 서울 서대문구 연세대학교에서 열린 투표용지 부족 사태 관련 시국선언에서 한 참석자가 참정권 침해를 규탄하는 내용의 피켓을 들고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 연세대학교에서 열린 시국선언의 주제는? 투표용지 부족 사태 등록금 인상 반대