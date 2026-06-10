사회 투표용지 부족사태 진상규명위 1차 위원회의 개최 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/10/20260610500245 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-06-10 17:33 입력 2026-06-10 17:33 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 10일 중앙선관위 과천청사에서 열린 ‘투표용지 부족사태 진상규명위원회 제1차 위원회의’에서 조현욱 위원장이 발언하고 있다. 2026.6.10 홍윤기 기자 10일 중앙선관위 과천청사에서 열린 ‘투표용지 부족사태 진상규명위원회 제1차 위원회의’에서 조현욱 위원장이 발언하고 있다. 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 투표용지 부족사태 진상규명위원회의 설치 장소는? 중앙선관위 과천청사 국정감사장