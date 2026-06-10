투표용지 부족사태 진상규명위 1차 위원회의 개최

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-06-10 17:33
입력 2026-06-10 17:33
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10일 중앙선관위 과천청사에서 열린 ‘투표용지 부족사태 진상규명위원회 제1차 위원회의’에서 조현욱 위원장이 발언하고 있다. 2026.6.10 홍윤기 기자
10일 중앙선관위 과천청사에서 열린 ‘투표용지 부족사태 진상규명위원회 제1차 위원회의’에서 조현욱 위원장이 발언하고 있다. 2026.6.10 홍윤기 기자


10일 중앙선관위 과천청사에서 열린 ‘투표용지 부족사태 진상규명위원회 제1차 위원회의’에서 조현욱 위원장이 발언하고 있다.

홍윤기 기자
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