사회 ‘투표용지’ 부족 투표소 현장 검증 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/10/20260610500199 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-06-10 16:01 입력 2026-06-10 16:01 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 서울동부지방법원 관계자들이 10일 오후 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실7동 제2투표소였던 서울 송파구 우성아파트 노인정의 현장 검증을 위해 현장에 진입하고 있다. 2026.06.10 도준석 전문기자 서울동부지방법원 관계자들이 10일 오후 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실7동 제2투표소였던 서울 송파구 우성아파트 노인정의 현장 검증을 위해 현장에 진입하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 현장 검증의 대상이 된 사건은 무엇인가? 투표용지 부족 사태 투표함 분실 사건