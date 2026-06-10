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‘투표용지’ 부족 투표소 현장 검증

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-06-10 16:01
입력 2026-06-10 16:01
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서울동부지방법원 관계자들이 10일 오후 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실7동 제2투표소였던 서울 송파구 우성아파트 노인정의 현장 검증을 위해 현장에 진입하고 있다. 2026.06.10 도준석 전문기자
서울동부지방법원 관계자들이 10일 오후 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실7동 제2투표소였던 서울 송파구 우성아파트 노인정의 현장 검증을 위해 현장에 진입하고 있다. 2026.06.10 도준석 전문기자


서울동부지방법원 관계자들이 10일 오후 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실7동 제2투표소였던 서울 송파구 우성아파트 노인정의 현장 검증을 위해 현장에 진입하고 있다.

도준석 전문기자
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