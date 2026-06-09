K-콘텐츠가 세계와 만나는 곳…부산콘텐츠마켓 10일 개막

세줄 요약 부산콘텐츠마켓 20회 개막, 벡스코 개최

55개국 700개 업체 참여, 거래 플랫폼 위상

중국공동관 첫 공식 참가, 재진입 신호

이미지 확대 제20회 부산콘텐츠마켓. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제20회 부산콘텐츠마켓(BCM2026)이 10일부터 12일까지 벡스코에서 열린다.2007년 첫 출범 이후 20회를 맞이하는 의미 있는 행사로, 55개국 700개 업체 2300여 명의 구매자와 판매자가 참가한다.올해 주제는 ‘K-콘텐츠가 세계와 만나는 곳, 부산’(Where K-Content Meets the World-Busan)’으로, 20년간 K-콘텐츠 해외 진출의 핵심 교두보로 성장해 온 부산콘텐츠마켓이 아시아 최대 콘텐츠 거래 플랫폼으로서의 위상을 입증하는 자리가 될 것으로 보인다.올해는 K-콘텐츠 거래부터 투자유치, 글로벌 트렌드 논의, 20주년 기념행사까지 그 어느 해보다 풍부한 프로그램으로 채워진다.주목할 대목은 중국 광전총국(NRTA) 주최 ‘중국공동관’의 공식 참가이다. 한국 콘텐츠 시장에 중국 정부 주최 행사로는 처음 참가하는 것이어서 K-콘텐츠의 중국 시장 재진입 가능성을 가늠할 수 있는 의미 있는 신호로 주목된다.개막식에서는 중국 휴머노이드 로봇 1위 기업 유니트리(Unitree)의 K-POP 공연과 함께 BCM2036 미래비전 선포식, BCM 20주년 특별시상식이 진행되어 20주년의 의미를 더한다.‘칸시리즈×부산’(CANNESERIES×BUSAN)에서는 올해 칸시리즈 경쟁·비경쟁 부문 선정작 7편(해외 4편·국내 3편)을 상영하며, 핑크카펫 행사와 주연 배우와의 만남도 마련된다.부산 신정훈 기자