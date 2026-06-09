日 관광객 문의에 “별 거지 같은 XXX”…BTS 콘서트 앞두고 ‘예약 강제 취소’한 부산 숙소

부산 BTS 콘서트 앞두고 숙소들 도 넘은 상술

日 BTS팬, 욕설 듣고 숙소 예약 취소당했다

이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS)의 부산 콘서트를 관람하기 위해 부산의 한 숙소를 예약한 일본인 관광객이 숙소 측에 문의했다 욕설을 듣고 ‘강제 취소’ 당한 사연이 알려져 공분을 사고 있다. 자료 : 스레드

세줄 요약 일본인 팬, 숙소 문의 뒤 욕설과 예약 취소 피해

BTS 콘서트 앞두고 부산 숙박업소 상술 논란 확산

정부 신고 311건, 부산시 대체 숙박 확보 추진

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그룹 방탄소년단(BTS)의 부산 콘서트(12~13일 부산아시아드주경기장)를 앞두고 부산의 숙박업소들의 도를 넘어선 상술에 정부가 개입에 나선 가운데, BTS의 팬인 한 일본인이 “예약한 숙소에 문의했다 욕설을 듣고 강제 취소당했다”고 밝혀 공분을 사고 있다.9일 소셜미디어(SNS) 스레드에 따르면 BTS의 팬이라고 밝힌 일본인 A씨는 부산의 한 숙소를 예약한 뒤 예약 플랫폼의 대화 기능을 통해 숙소에 문의했다 이와 같은 ‘날벼락’을 겪었다.A씨는 “체크인 방법을 알려달라”, “엘리베이터가 있는가”, “예약이 자동으로 취소되는 경우가 있는가. 안심해도 될까”를 문의했다. BTS 콘서트를 앞두고 일부 숙박업소들이 이미 예약한 손님들에게 ‘강제 취소’를 통보하고 숙박요금을 끌어올린 사례가 속출하자 이에 대해 문의한 것이다.이에 숙소 측은 “별 거지같은 XXX이 다있노”라며 욕설을 퍼부었다. 이어 “예약 취소 수고하세요”라고 답했다. 숙소 측은 A씨의 예약을 일방적으로 취소했다.A씨는 스레드에 이같은 메시지를 공개하며 “번역기를 써도 이해하기 힘들고 믿기 어려운 내용”이라고 밝혔다.이어 “이런 곳에 묵지 않게 돼 오히려 다행이다. 다른 숙소를 확보해둬서 괜찮다”면서 숙박 예약 플랫폼 측에 이러한 사실을 알리고 대응을 기다리고 있다고 덧붙였다.숙소 측의 비상식적인 상술과 손님 응대는 스레드에서 확산하며 BTS 팬들은 물론 네티즌들의 공분을 샀다.BTS의 부산 콘서트를 앞두고 BTS 팬들 사이에서는 이미 했던 예약이 일방적으로 취소당하는가 하면 기존 요금의 10배 안팎에 달하는 높은 가격을 책정하는 등의 상술을 경험했다는 폭로가 터져나왔다.정부에 따르면 지난달 29일까지 BTS의 부산 콘서트 관련 접수된 숙박 불편 신고는 총 311건이었으며, 이중 ‘예약 취소’가 82%에 달했다.이에 정부가 엄중 경고하고 관계기관의 합동점검과 신고체계 강화 등의 대응에 나섰지만, 일부 숙소들은 여전히 BTS 팬들과 관광객들을 상대로 도를 넘은 상술을 펴며 부산 숙박업계 전반에 오명을 씌우고 있다.부산시는 종교계, 대학, 공공·민간기관 등의 참여를 통한 ‘공공숙박 프로젝트’를 추진해 대체 숙박시설 26곳을 확보했다. 이를 통해 1700여명에게 숙소를 제공할 수 있게 됐으며, 부산시민이 직접 홈스테이를 운영해 외국인 관광객들을 맞이한다.부산시는 업계의 자정 노력과 시의 지속적인 지도점검에도 과도한 요금을 부과하거나 부당한 사유로 예약을 취소하는 숙박시설에는 단호히 대응한다는 방침이다.특히 예약을 일방적으로 취소한 뒤 더 높은 가격에 객실을 재판매하는 행위에 대해서는 부산경찰청 수사에 적극 협조하겠다고 밝혔다.김소라 기자