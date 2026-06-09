양양군, 고향사랑 기부하면 덤으로 주유권

26일까지 선착순 100명 증정

이미지 확대 강원 양양군이 시행하는 고향사랑기부제 특별 이벤트 포스터. 양양군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원 양양군은 고향사랑기부제를 활성화하기 위해 오는 26일까지 특별 이벤트를 연다고 9일 밝혔다.이벤트 기간 군에 10만원 이상 기부하면 선착순 100명에게 모바일 주유상품권 1만원권을 증정한다. 당첨 여부는 휴대폰 문자나 군 공식 블로그를 통해 확인할 수 있다.군은 지난달 말 고향사랑기부제 답례품 품목도 추가해 선택의 폭을 넓혔다. 신규 답례품은 ▲양양송이밸리자연휴양림 할인권(3만원) ▲설해원 리조트 이용권(3·5·10만원) ▲서프비치 서핑 강습권(3만원) ▲서프호랑 보트·슈트 렌탈권(3만원) ▲송이닭강정분점 닭강정 ▲하조대농업협동조합 잡곡선물세트(3만원) 등 11개다.군 관계자는 “여름 휴가철 기부 촉진과 지역 경제 활성화를 위해 답례품을 늘리고 특별 이벤트도 마련했다”고 말했다.양양 김정호 기자