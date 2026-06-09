대나무로 피라미 잡자…경북 울진군 왕피천 계곡서 축제

세줄 요약 왕피천 계곡서 제19회 피래미 축제 개최

대나무 전통 낚시와 주민 주도 체험 운영

트레킹 추가로 가족형 여름 축제 강화

이미지 확대 경북 울진군 근남면 굴구지 산촌마을에서 지난해 열린 ‘왕피천 피래미 축제’. 울진군 제공

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계곡과 금강송을 배경으로 피라미 낚시를 즐기는 축제가 경북 울진군에서 펼쳐진다.군은 오는 13~14일 근남면 구산3리 굴구지 산촌마을 왕피천 계곡 일원에서 ‘제19회 왕피천 피래미 축제’를 개최한다고 9일 밝혔다. 굴구지 산촌마을은 맑은 물이 흐르는 왕피천과 사방을 둘러싼 금강송 숲이 어우러진 오지마을로, 국내 최고의 트레킹 명소 중 하나로 손꼽힌다.축제는 예로부터 굴구지 마을 앞을 흐르는 왕피천에서 대나무를 이용해 피라미를 잡아 매운탕을 끓여 먹고, 물놀이를 하던 전통 놀이를 바탕으로 시작됐다. 2008년부터 마을 축제로 발전시켜 주민 주도로 운영하는 대표적인 농촌체험형 축제로 자리 잡았다.특히 농림축산식품부에서 주최한 전국 우수 농어촌 축제에 선정된 바 있으며 현재는 울진군 대표 마을 축제로 널리 알려져 있다.축제는 더운 여름날 피서를 즐기는 가족이 함께 체험하고, 즐기며 공감할 수 있는 행사로 마련된다. 주요 프로그램으로는 ▲대나무를 이용한 전통 피라미 낚시 ▲풍년기원제 ▲보물찾기 ▲농산물 경매 등이 진행된다. 올해는 ‘왕피천 봇도랑길 트레킹 체험’이 새롭게 추가돼 남녀노소 모든 방문객들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.이만호 농정과장은 “왕피천 피래미 축제는 마을 고유의 전통과 자연을 바탕으로 주민들이 함께 만들어온 축제”라며 “올해는 더욱 다채롭고 풍성한 프로그램을 준비한 만큼 많은 주민과 관광객들이 방문해 왕피천의 아름다운 자연 속에서 즐거운 추억을 만들길 바란다”고 말했다.울진 김형엽 기자