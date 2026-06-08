단양 매포 매화공원 무장애 도시숲으로 탈바꿈

세줄 요약 매포 매화공원 무장애 도시숲 조성 착수

녹색자금 10억원 투입, 보행환경 개선

데크·보행로·맨발걷기길 정비 추진

이미지 확대 단양군 매포 매화공원 일대 전경. 단양군 제공.

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단양군 매포 매화공원이 어르신과 장애인들도 편하게 즐길수 있는 무장애 도시숲으로 탈바꿈한다.단양군은 매포읍 평동리 산79번지 매화공원 일원에서 추진하는 ‘도시숲 무장애 환경조성사업’이 착공했다거 8일 밝혔다.한국산림복지진흥원이 주관한 녹색자금 지원사업 공모 선정에 따라 추진되는 것으로, 총사업비 10억원이다.매화공원은 주민들이 사계절 즐겨 찾는 힐링 명소지만 일부 산책로 경사가 급하거나 보행 폭이 좁아 고령층과 장애인, 유모차 이용자 등이 불편을 겪어왔다.군은 이번 사업을 통해 올해 말까지 데크로드 46m와 보행로 376m 정비, 광장 정비 및 황토포장 맨발걷기길 479㎡ 조성, 흙콘크리트 포장 보행로 254m 정비 등을 추진해 매화공원을 무장애 도시숲으로 만든다는 계획이다.군 관계자는 “매화공원 무장애 도시숲 조성 사업은 누구나 차별 없이 자연을 누릴 수 있는 녹색복지 공간을 만드는 사업”이라며 “보행 환경이 개선돼 매포 지역 주민들의 생활 만족도 향상에도 도움이 될 것”이라고 밝혔다.단양 남인우 기자