전기차사용자협회, 12~14일 강릉서 에코힐링캠핑

세줄 요약 강릉서 EV 에코힐링캠핑 2026 개최

62개 팀 참여, 전기 조리도구·다회용기 사용

EV 로드트립과 경제운전 체험 병행

이미지 확대 12~14일 강원 강릉 연곡해변캠핑장에서 열리는 ‘EV 에코힐링캠핑 2026’ 포스터. 한국전기차사용자협회 제공

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전기차주들이 한데 모여 zero waste(환경보호를 위해 쓰레기 배출량을 줄이는 운동)를 실천하는 친환경 캠핑행사를 연다.한국전기차사용자협회는 오는 12일부터 14일까지 강릉 연곡해변캠핑장에서 ‘EV 에코힐링캠핑 2026’을 개최한다고 8일 밝혔다. 이번 행사는 전기차사용자협회가 주최, 워크앤스테이가 주관, 기후에너지환경부·강릉관광개발공사가 후원한다.행사에 참가한 62개 팀 250여 명은 탄소 배출을 최소화하기 위해 전기를 기반으로 한 조리도구와 다회용기를 사용한다. 불멍(장작불을 보며 멍하게 있는 것)과 난로 사용은 금한다.전기차를 타고 강릉의 주요 관광지와 전기차 충전소를 도는 EV 로드트립 프로그램도 진행한다. 코스는 연곡해변캠핑장~드라마 도깨비 촬영지~주문진 전기차 충전소~향호해변 BTS 정류장이다. 참가자들은 급가속, 급제동이 없는 Eco-Driving(경제운전)을 실천해야 한다.전기차사용자협회는 전기차에 대한 인식 개선과 홍보를 위해 2019년부터 매년 1회씩 EV 에코힐링캠핑을 열고 있다. 김성태 전기차사용자협회장은 “환경정화 활동과 관광지 에코로드, 충전문화개선 캠페인 등도 진행하는 등 해를 거듭하며 행사가 내실을 더하고 있다”고 말했다.강릉 김정호 기자