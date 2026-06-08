지자체들 재난취약 계층 대피지원 나선다...대피담당자 운영 등

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세줄 요약 음성군, 취약계층 60명 1대1 대피 지원 배정

부천시, 재해 약자 47명과 지원단 연결 운영

충남도, 읍면동장 권한 위임과 대피소 확충

이미지 확대 음성군청.

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지방자치단체들이 각종 재난 시 인명 피해를 줄이기 위해 신속한 대피 작전을 마련하고 있다.충북 음성군은 거동이 불편한 고령자와 장애인 등 재난 취약계층 보호 대책을 강화한다고 8일 밝혔다.군은 이를 위해 관내 재난 취약지역으로 지정된 39곳의 거주자 가운데 재난 발생 시 자력으로 대피가 어려운 고령자와 장애인 등을 조사했다.60명을 재난취약계층으로 선정한 군은 이들의 신속하고 안전한 대피를 위해 마을 사정에 밝은 이장과 지역자율방재단을 중심으로 120명을 ‘1대1 대피 지원 담당자’로 배정했다.대피 지원 담당자를 두 배로 한 것은 비상 상황 등으로 기존 담당자가 대응할 수 없을 경우를 대비하기 위해서다.음성군 관계자는 “대피 지원 담당자는 대상자 거주지를 파악하고, 대피 장소와 이동 경로 등을 숙지하게 된다”라며 “인명 피해를 줄이기 위해 혼자서 대피가 어려운 취약계층의 대피 지원이 절실하다”고 말했다.군은 재난 문자, 마을 방송, SNS, 민방위 사이렌 등 다양한 수단을 활용한 상황 전파도 병행한다.경기 부천시는 통장과 자율방재단 등으로 구성된 주민대피지원단 141명을 운영한다. 시는 고령자와 거동이 불편한 주민 등 재해 약자 47명과 대피 담당자를 1대1로 연결했다.충남도는 주민과 가장 가까운 읍면동장에게 주민 대피 명령권을 위임하고 재난 문자 송출 권역을 읍면동 단위로 세분화해 위험 정보를 신속하게 전달하기로 했다.또한 도내 모든 마을에 1마을 1대피소를 설치하고 취약계층의 안전한 대피를 위해 지원 인력 8562명을 지정했다.음성 남인우 기자