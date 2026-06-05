[포토] 오징어길 라이딩

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수정 2026-06-05 16:08
입력 2026-06-05 16:08
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세줄 요약
  • 전국 대체로 맑고 낮 기온 상승
  • 남부지방 30도 안팎 더위 예상
  • 밤부터 해상 강풍·너울 주의
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현충일이자 토요일인 6일은 전국이 대체로 맑고 낮에는 기온이 올라 덥겠다.

아침 최저기온은 11∼18도, 낮 최고기온은 23∼30도로 예보됐다.

특히 남부지방을 중심으로 낮 기온이 30도 안팎으로 오르겠다.

중부지방은 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려지겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다.
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밤부터 해상에 바람이 강하게 불겠다. 동해안과 제주도 해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고, 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니 해안가 안전사고에 유의해야한다.

온라인뉴스부
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