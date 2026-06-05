온수동 대흥·성원·동진빌라, 최고 44층 1453가구 주거 단지로 재건축

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세줄 요약 온수동 대흥·성원·동진빌라 재건축 통합심의 조건부 의결

최고 44층 1453가구, 공공주택 83가구 포함 공급

도로·공원·복지시설 확충, 열린 단지 조성 계획

이미지 확대 서울 구로구 온수동 45-32번지 일대 ‘대흥·성원·동진빌라 재건축사업’ 조감도.

서울시 제공

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서울 구로구 온수동의 낡은 대흥·성원·동진빌라가 최고 44층 1453가구 고밀 주거 단지로 거듭난다.서울시는 지난달 28일 제11차 정비사업 통합심의위원회를 열고 ‘온수동 대흥·성원·동진빌라 재건축사업’에 대한 건축·경관·교통·교육·재해·환경·공원 7개 분야 통합심의를 조건부 의결했다고 5일 밝혔다.사업 계획에 따라 온수동 45-32번지 일대 약 5만 7531㎡ 부지에 높이 106m 최고 44층 규모 15개 동 1453가구(공공주택 83가구 포함)가 공급된다.단지 내에는 도로, 공원, 사회복지시설 등 필요 시설을 확충한다. 기존 환경을 고려한 공공보행통로를 설치해 단지 내외부를 잇는 열린 공간을 만든다. 주요 가로변과 보행축을 중심으로 다양한 커뮤니티시설과 근린생활시설을 배치해 공동체를 활성화한다. 시는 단지의 형태를 북측 와룡산 생태공원과 남측 천왕산 근린공원을 잇는 방사형이 되도록 해 자연스러운 도시경관을 만들 계획이다.대상지는 2018년 11월 사업시행계획인가 이후 온수변전소 송전탑 이설 문제 등으로 사업 추진이 지연됐다. 시는 지난해 1월 정비계획을 변경해 용도지역을 제2종일반주거지역에서 제3종일반주거지역으로 상향하고 사업성 보정계수를 적용해 사업성을 확보했다.송현주 기자