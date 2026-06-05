숙대 옆 용산구 갈월동 일대, 42층 공동주택·35층 업무시설 들어선다

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지하철 1호선 남영역·4호선 숙대입구역 인근 부지

이미지 확대 서울 용산구 갈월동 92번지 일대 ‘남영동 업무지구 제2구역 도시정비형 재개발사업’ 조감도.

서울시 제공

이미지 확대 서울 용산구 갈월동 92번지 일대 ‘남영동 업무지구 제2구역 도시정비형 재개발사업’ 배치도.

서울시 제공

세줄 요약 갈월동 남영동 업무지구 2구역 재개발 추진

최고 42층 공동주택 672가구와 35층 업무시설

공공임대 업무시설·복합청사, 보행환경 개선

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서울 용산구 갈월동 일대에 최고 42층 규모의 공동주택과 35층 규모의 업무시설이 들어선다.서울시는 지난달 28일 제11차 정비사업 통합심의위원회를 열고 용산구 갈월동 92번지 일대 ‘남영동 업무지구 제2구역 도시정비형 재개발사업’에 대한 정비계획·건축·경관·교육·교통·소방·재해·환경 8개 분야 통합심의안을 수정 가결·조건부 의결했다고 5일 밝혔다.사업 계획에 따라 남영동 업무지구 제2구역 약 1만 7658㎡ 부지에 지하 8층~지상 42층 규모의 공동주택 3개 동 672가구(공공주택 80가구 포함)와 35층 규모의 업무시설 1개 동이 조성된다. 업무시설 지하 1층~지상 1층에는 판매·운동시설이 마련된다.단지 내에는 경로당, 어린이집, 작은도서관 등 공공 개방시설을 배치해 입주민뿐만 아니라 주민도 함께 이용할 수 있는 열린 생활공간을 조성한다. 기부채납으로 약 1만 5000㎡ 규모의 공공임대 업무시설과 약 5700㎡ 규모의 남영동 복합청사도 새로 만든다.대상지는 지하철 1호선 남영역과 4호선 숙대입구역 인근에 있다. 한강대로변에 있어 우수한 입지 조건을 갖췄다.시는 개방감을 위해 용산공원과 효창공원을 연결하는 통경축(조망을 확보하고 바람이 통할 수 있도록 시각적으로 열어둔 공간)을 확보할 예정이다. 보행이 겹치는 곳에는 시민을 위한 휴식 공간을 조성한다. 4호선 숙대입구역 지하철 출입구는 건물 안으로 옮겨 한강대로변의 보행 환경도 개선한다.송현주 기자