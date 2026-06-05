종합특검, 관저이전 의혹 윤재순 前 총무비서관 재소환 조사

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오는 10일 구속 만료 전 결론

이미지 확대 권창영 특검 현판식 윤석열ㆍ김건희에 의한 내란ㆍ외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 사무실 현판. 연합뉴스

세줄 요약 윤재순 전 비서관, 관저 이전 의혹 재소환 조사

행안부 예산 28억원 전용·21그램 공사비 지급 의혹

김대기·이상민 등 대통령실·행안부 연루 수사

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3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 대통령 관저 이전 의혹과 관련해 5일 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 재소환했다.특검은 이날 오전 10시부터 윤 전 비서관을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다.윤 전 비서관은 2022년 대통령 관저 이전 과정에서 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하기 위해 행정안전부 예산 28억원 상당을 불법 전용한 의혹을 받는다. 특검은 관련 부처 반발에도 불구하고 윤 전 비서관과 김대기 전 대통령 비서실장 등 윤석열 정부 대통령실 관계자들 지시에 따라 행안부 예산이 불법 전용됐다고 보고 있다. 윤 전 비서관과 김 전 실장은 현재 구속 상태에서 수사를 받고 있다.또 이 과정에 이상민 전 행안부 장관도 관여했다고 보고 전날 그를 직권남용 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이 전 장관은 예산 전용에 반발하는 실무자들에 대해 승진 배제 등 인사상 불이익을 가했다는 혐의도 받고 있다.특검은 오는 10일 윤 전 비서관과 김 전 실장의 구속 기한 만료 전 수사를 끝내 일부 관계자들에 대한 기소 여부를 결정한다는 방침이다.하종민 기자