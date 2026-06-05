청주시 재난정보 지도 구축...12월부터 서비스

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세줄 요약 재난정보 지도 구축, 12월 정식 서비스 예정

생활권 재난안전 정보, 지도 기반 통합 제공

폭염·한파 쉼터 등 14개 항목 확인 가능

이미지 확대 청주시청.

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청주시는 재난정보 지도를 구축한다고 5일 밝혔다.시민들이 기후변화와 재난 정보를 신속하게 확인할 수 있도록 통합정보 체계를 마련하는 것이다.시는 별도 예산 투입 없이 재난대응과, 지적정보과, 정보통신과 등 부서 간 협업을 통해 서비스를 구축할 예정이다.재난정보 지도는 시 전역을 대상으로 구축된다. 시민들이 생활권 주변의 재난안전 정보를 눈으로 확인할 수 있도록 지도 기반 서비스로 제공된다.제공 정보는 총 14개 항목이다. 인명피해 우려 지역, 폭염 저감 시설(그늘막·쿨링포그), 무더위·한파 쉼터, 침수 흔적도, 제설 노선, 제설함, 물놀이 관리·위험 지역, 지진 대피소, 화학 사고 대피 장소, 민방위 대피 시설 등이다.시는 오는 7월까지 재난 지도 정보와 정보 최신화 방안을 확정하고, 11월까지 시스템 구축 및 시범 운영을 진행한다. 이어 12월부터 시민 대상 정식 서비스를 시작한다는 계획이다. 시민들은 시청 홈페이지를 통해 재난 지도를 볼 수 있다.시 관계자는 “재난 정보 지도는 시민들이 위기 상황에서 신속하게 대피할 수 있도록 돕는 생활밀착형 안전 서비스”라며 “휴대폰으로도 확인할 수 있도록 모바일 웹 구현도 준비하고 있다”고 말했다.청주 남인우 기자