유학도시 부산, 중앙아시아 ‘부산유학설명회’ 성황리에 개최

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세줄 요약 중앙아시아 두 도시서 부산 유학설명회 개최

부산 11개 대학 참여, 맞춤형 상담과 홍보 진행

예비 유학생·학부모 2000여 명 현장 방문

이미지 확대 부산유학설명회 in 알마티. 부산시 제공

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부산시는 지난달 27일부터 이달 3일까지 카자흐스탄 알마티와 키르기스스탄 비슈케크에서 개최한 ‘2026 중앙아시아 부산 유학설명회’를 성황리에 마무리했다고 5일 밝혔다.이번 유학설명회는 부산시 ‘Study Busan 30K Project’의 핵심사업 중 하나이다.Study Busan 30K Project는 ‘유학하기 좋은 도시 부산, 글로벌 허브 도시로 도약’이라는 비전 아래 2028년까지 ▲ 외국인 유학생 3만 명 유치 ▲ 이공계 유학생 비율 30%로 확대 ▲ 취업·구직 비자 전환율 40% 달성을 목표로 추진 중인 프로젝트를 말한다.이번 행사는 동서대, 동의대, 신라대, 부산대, 해양대 등 부산 11개 대학이 참여해 지난달 29일 카자흐스탄 알마티 설명회와 이달 2일 키르기스스탄 비슈케크 설명회를 통해 현지 맞춤형 유학생 유치 활동을 펼쳤다.현장에는 2000여 명의 예비 유학생과 학부모가 방문해 부산 유학에 대한 높은 관심을 보였다.시는 지난 2월 개소한 ‘스터디 부산 허브’(Study Busan Hub)를 중심으로 부산의 유학생 지원정책을 홍보했다.특히 대학별 유학생 맞춤형 프로그램 홍보, 교육 관계자 교류, 진로 맞춤형 유학 상담, 재부 카자흐 유학생과의 소통 프로그램 등을 운영해 현지 인재들의 호응이 높았다.중앙아시아 지역과의 유학생 유치 네트워크 강화를 위해 알마티와 비슈케크에서 현지 학교 교장단 간담회도 개최했다.김귀옥 시 청년산학국장은 “이번 중앙아시아 유학설명회를 통해 부산의 우수한 글로벌 교육 기반 시설과 도시의 매력에 대한 현지의 높은 관심을 확인할 수 있었다”라고 밝혔다.부산 신정훈 기자