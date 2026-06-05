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[속보] 경찰, ‘잠실 투표소’ 투표함 2개 확보…개표소로 이송

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김민지 기자
김민지 기자
수정 2026-06-05 09:01
입력 2026-06-05 09:01
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5일 서울 송파구 잠실7동 2투표소에서 경찰이 시위대를 해산 조치한 뒤 투표함이 개표소로 이송되고 있다. 이 투표소에서는 9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐고, 투표함이 개표소로 옮겨지지 못했다. 2026.6.5 연합뉴스
5일 서울 송파구 잠실7동 2투표소에서 경찰이 시위대를 해산 조치한 뒤 투표함이 개표소로 이송되고 있다. 이 투표소에서는 9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐고, 투표함이 개표소로 옮겨지지 못했다. 2026.6.5 연합뉴스


[속보] 경찰, ‘잠실 투표소’ 투표함 2개 확보…개표소로 이송

김민지 기자
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