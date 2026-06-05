사회 [속보] 경찰, ‘잠실 투표소’ 투표함 2개 확보…개표소로 이송 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/05/20260605500013 URL 복사 댓글 0 김민지 기자 수정 2026-06-05 09:01 입력 2026-06-05 09:01 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 5일 서울 송파구 잠실7동 2투표소에서 경찰이 시위대를 해산 조치한 뒤 투표함이 개표소로 이송되고 있다. 이 투표소에서는 9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐고, 투표함이 개표소로 옮겨지지 못했다. 2026.6.5 연합뉴스 [속보] 경찰, ‘잠실 투표소’ 투표함 2개 확보…개표소로 이송 김민지 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경찰이 확보한 투표함의 개수는? 2개 3개