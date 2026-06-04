‘폭발 사고’ 한화에어로 압수수색… 김영훈 “재발 방지책 마련을”

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당국, 사고 사흘 만에 첫 강제 수사

서울본사 등 경찰·감독관 54명 투입

세줄 요약 한화에어로 폭발 사고 뒤 첫 강제 수사 착수

본사·사업장·R&D 압수수색, 안전자료 확보

노동부, 원인 규명과 재발 방지책 마련 지시

2026-06-05 14면

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폭발 사고로 7명의 사상자가 발생한 한화에어로스페이스에 대해 정부와 경찰이 강제 수사에 나섰다.고용노동부 대전고용노동청과 대전경찰청은 4일 한화에어로스페이스 서울 본사와 대전사업장·연구개발(R＆D) 캠퍼스 등 3곳에 노동부 근로감독관 20명과 경찰 34명 등 54명을 투입해 압수수색을 진행했다고 밝혔다. 사고 발생 사흘 만에 이뤄진 첫 강제 수사다.당국은 추진제 세척 공정 절차와 도면을 비롯해 한화 측의 안전보건 관리 체계와 관련한 자료를 확보했다. 앞서 당국은 지난 2일 유족이 참여한 가운데 현장 합동 감식을 진행하고 폭발 사고 현장 내부에 폐쇄회로(CC)TV와 스프링클러 등이 설치되지 않은 사실을 확인했다.대전노동청은 “압수수색으로 확보한 증거로 폭발 사고가 반복적으로 발생한 원인을 철저히 규명할 것”이라면서 “산업안전보건법이나 중대재해처벌법 위반이 확인되면 엄정하게 책임을 물을 예정”이라고 밝혔다.김영훈 노동부 장관은 이날 전국 기관장 회의를 열고 “철저하게 사고 원인을 규명하고 재발 방지 대책을 마련하라”고 지시했다. 김 장관은 “살자고 나간 일터에서 목숨을 잃는 일이 반복되는 현실에 안타까움과 무거운 책임감을 느낀다”면서 “그간 방산업체가 국가 보안시설이라는 이유로 외부 감시와 견제가 소홀했던 건 아닌지 무겁게 살펴봐야 한다”고 말했다.이어 “각 지방관서는 ﻿최근 생산 활동이 급증한 반도체와 방산 업체에 대한 즉각적인 산업안전과 근로기준 합동 지도·점검에 총력을 다해달라”고 당부했다.앞서 지난 1일 한화에어로스페이스 대전사업장 내 56동 세척 공실에서 원인 미상의 폭발 사고가 발생해 근로자 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다.세종 김우진 기자