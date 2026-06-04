‘시위대 봉쇄’ 22시간 만에…잠실7동 투표소 관계자 병원 이송

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세줄 요약 잠실7동 투표소 봉쇄 22시간째 지속

기력 저하 관계자 119구급대 긴급 이송

투표용지 부족·부정선거 주장 충돌

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족 사태가 빚어진 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 4일 투표함 반출에 반대하는 시민들이 손팻말을 들고 있다. 2026.6.4. 연합뉴스

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 발생한 잠실7동 투표소에서 부정선거를 주장하는 시위대의 봉쇄가 22시간째 이어지는 가운데 건강 악화로 쓰러진 관계자가 결국 병원으로 이송됐다.연합뉴스에 따르면 4일 오후 8시 35분쯤 119구급대가 서울시 송파구 우성아파트 내 해당 투표소로 진입해 기력 저하 증세를 보인 A씨를 긴급 후송했다.구급대 진입 과정에서 일부 시위대는 선거 사무원으로 추정되는 A씨가 투표용지를 유출할 수 있다며 가방 수색을 요구하는 소동을 빚기도 했다.시위대는 6·3 지방선거 본투표일인 전날(3일) 오후 10시부터 투표함 반출을 막겠다며 투표소를 원천 봉쇄한 것으로 알려졌다. 이로 인해 선관위 관계자 등은 사실상 내부에 갇힌 채 장시간 대기 상태를 이어왔다.이날 오전에는 현장을 방문한 김순애 송파구의원이 “남아 있는 직원과 참관인 등 13명이 제대로 식사하지 못하고 있다”며 식사와 인원 교대를 허용해 달라고 시위대에 요청했으며 이에 따라 음식 반입이 일부 허용되기도 했다.김성은 기자