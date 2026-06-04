사회 선관위 앞에서 열린 규탄 집회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/04/20260604500254 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-04 16:54 입력 2026-06-04 16:54 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 보수 단체 회원 등 참석자들이 4일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 앞에서 집회를 열고 지선 당시 벌어진 투표용지 부족 사태를 규탄하며 부정선거를 주장하고 있다. 2026.6.4 이지훈 기자 보수 단체 회원 등 참석자들이 4일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 앞에서 집회를 열고 지선 당시 벌어진 투표용지 부족 사태를 규탄하며 부정선거를 주장하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 보수 단체 등이 집회를 연 장소는 어디인가요? 중앙선거관리위원회 앞 국정감사장 앞