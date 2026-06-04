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선관위 앞에서 열린 규탄 집회

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-04 16:54
입력 2026-06-04 16:54
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보수 단체 회원 등 참석자들이 4일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 앞에서 집회를 열고 지선 당시 벌어진 투표용지 부족 사태를 규탄하며 부정선거를 주장하고 있다. 2026.6.4 이지훈 기자
보수 단체 회원 등 참석자들이 4일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 앞에서 집회를 열고 지선 당시 벌어진 투표용지 부족 사태를 규탄하며 부정선거를 주장하고 있다. 2026.6.4 이지훈 기자


보수 단체 회원 등 참석자들이 4일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 앞에서 집회를 열고 지선 당시 벌어진 투표용지 부족 사태를 규탄하며 부정선거를 주장하고 있다.

이지훈 기자
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