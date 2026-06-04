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‘투표용지 부족’ 사태에 뿔난 시민들

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-04 16:54
입력 2026-06-04 16:54
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투표용지 부족으로 투표가 지연됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 4일 시민들이 부정선거를 주장하며 구호를 외치고 있다. 2026.6.4 이지훈 기자
투표용지 부족으로 투표가 지연됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 4일 시민들이 부정선거를 주장하며 구호를 외치고 있다. 2026.6.4 이지훈 기자


투표용지 부족으로 투표가 지연됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 4일 시민들이 부정선거를 주장하며 구호를 외치고 있다.

이지훈 기자
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