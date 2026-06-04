사회 ‘투표용지 부족’ 사태에 뿔난 시민들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/04/20260604500253 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-04 16:54 입력 2026-06-04 16:54 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 투표용지 부족으로 투표가 지연됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 4일 시민들이 부정선거를 주장하며 구호를 외치고 있다. 2026.6.4 이지훈 기자 투표용지 부족으로 투표가 지연됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 4일 시민들이 부정선거를 주장하며 구호를 외치고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표가 지연된 원인은? 투표용지 부족 시스템 오류