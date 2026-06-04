‘투표용지 부족’ 사태에 뿔난 시민들

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이미지 확대 투표용지 부족으로 투표가 지연됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 4일 시민들이 부정선거를 주장하며 구호를 외치고 있다. 2026.6.4 이지훈 기자

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투표용지 부족으로 투표가 지연됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 4일 시민들이 부정선거를 주장하며 구호를 외치고 있다.이지훈 기자