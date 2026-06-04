‘금의환향’한 경북도 출신 행정가들…시장·군수 도전 잇따라 성공

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예천군수 안병윤·문경군수 김학홍·영천시장 김병삼 나란히 당선

이미지 확대 안병윤 예천군수 당선자. 안 당선자는 행정고시 출신으로 행정안전부 대변인과 경북도 기획조정실장, 부산시 행정부시장을 역임했다. 안 당선자측 제공

이미지 확대 김학홍 문경시장 당선자. 김 당선자는 행정고시 출신으로 경북도부지사 등 중앙·지방 행정의 요직을 두루 거쳤다. 김 당선자측 제공

이미지 확대 김병삼 영천시장 당선자. 김 당선자는 제1회 지방고등고시 출신으로 경북도 문화체육관광국장·자치행정국장 등을 거쳐 대구경북경제자유구역청장을 끝으로 공직생활을 마무리했다. 김 당선자측 제공

세줄 요약 경북도청 출신 고위공무원들, 시장·군수 당선

안병윤·김학홍·김병삼, 첫 도전서 승리

행정 경험·국비 확보 능력 전면 부각

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제9회 전국동시지방선거에서 경북도청 출신 고위공무원들이 시장·군수로 ‘금의환향’했다.4일 중앙선거관리위원회에 따르면 오전 6시 기준 개표 결과 국민의힘 안병윤 후보가 예천군수에, 김학홍 후보가 문경시장에, 김병삼 후보가 영천시장에 각각 당선됐다.후보별로 안 당선인은 2만 577표(65.28%)를 얻어 1만 941표(34.71%)를 획득한 윤동춘 후보를 9636표 차로 제치고 당선을 확정했다.김학홍 당선인은 2만 1355표(52.10%)를 얻어 1만 5026표(36.66%)를 획득한 무소속 신현국 후보를 6329표 차로 따돌리고 당선됐다.김병삼 당선인은 2만 6442표(48.68%)로 1만 9958표(36.74%)를 얻은 무소속 최기문 후보를 6484표 차로 제치고 당선을 거머쥐었다.이들은 경북도 행정부지사와 실·국장 등을 지낸 정통 관료 출신으로, 이번이 첫 단체장 선거 도전이라는 공통점을 갖고 있다.행정고시 출신인 안 당선인은 행정안전부 대변인과 경북도 기획조정실장, 부산시 행정부시장을 역임했다.김학홍 당선인 역시 경북도 행정부지사를 지내며 도정 전반을 총괄한 경험을 갖고 있다.김병삼 당선인은 경북도 자치행정국장과 영천·포항 부시장 등을 지냈다.이들은 선거운동 과정에서 정치 경력보다 수십 년간 쌓아온 행정 경험과 정책 추진 능력을 전면에 내세웠다.그러면서 지방 소멸과 인구 감소, 지역 경제 침체 등 산적한 현안을 해결하기 위해서는 정치인보다 행정 전문가가 필요하다고 강조했다.이어 국비 확보와 대형 사업 유치, 중앙정부 및 경북도와의 협력 체계 구축 능력을 강점으로 부각하며 유권자들의 지지를 얻었다.한편 초선·재선·3선에 성공한 도청 출신 고위 공직자들도 있다.김장호 구미시장(전 경북도 기획조정실장)은 이번 선거를 통해 재선에, 주낙영 경주시장(전 경북도 행정부지사)·오도창 영양군수(전 경북도 신성장산업과장)는 3선에 성공했으며, 전화식 전 경북도 문화체육관광국장은 성주군수에 도전해 당선됐다.경북도 관계자는 “모두 행정 능력만큼은 이미 검증된 인물들”이라며 “이제는 선출직 단체장으로서 주민 목소리를 얼마나 잘 반영하고 지역 발전 성과를 내느냐가 평가의 기준이 될 것”이라고 밝혔다.안동 김상화 기자